Wolfsburg

Ostern, die Zeit der Hefezöpfe: Tanja Schreiber, Inhaberin der Bäckerei Rücker in der Grauhorststraße, erklärt, wie man diese Spezialität ganz einfach selbst machen kann – und was man mit Hefeteig noch alles anstellen kann.

„Hefeteig ist ganz einfach!“, nimmt Schreiber vorweg. Woher der Teig seinen gegenteiligen Ruf habe, weiß sie nicht.

Zutaten für den Hefezopf Für den Teig: 750 g Mehl 390 ml Milch 60 g Hefe 60 g Zucker 90 g Fett 14 g Salz ein Spritzer Zitrone etwas Mehl fürs Kneten Zum Verzieren: 1 Ei Hagelzucker Achtung: Das Rezept stammt vom Bäcker und ist dementsprechend großzügig bemessen. Hier fällt neben einem Hefezopf noch genügend Teig für ein paar andere Formen ab. Wer das nicht möchte, sollte unter Umständen die Mengen reduzieren.

Und so geht’s:

Die Hefe (trocken oder frisch) in der Milch auflösen und mit einem Schneebesen verrühren. „Wenn es draußen kalt ist, kann man ruhig warme Milch nehmen. Bei warmem Wetter lieber aus dem Kühlschrank, ganz nach Gefühl“, sagt die erfahrene Bäckerin. Warum? Weil der Teig sonst zu schnell gehen könnte und man mit dem Untermischen der anderen Zutaten kaum noch hinterherkäme.

Der Osterklassiker: Der fertige Zopf kann mit Zuckerguss oder Ei und Hagelzucker verziert werden. Quelle: Mascha Brichta

In der Schüssel nur mit einer Hand kneten

Apropos andere Zutaten: Die werden nun hinterdrein gegeben. „Dann den Hefeteig in der Schüssel kneten, aber nur mit einer Hand“, rät Schreiber. Je nach Geschmack kann man dabei auch mehr Zitrone, Vanille oder Mandelaroma verwenden. „Sobald die Flüssigkeit sich mit dem Mehl verbunden hat, den Teig auf den Tisch klatschen.“

Dort wird der Teig, nun mit beiden Händen, munter hin- und hergeschoben. „Einige nennen Hefeteig auch Frust-Teig“, lacht die Expertin. „Man kann seine ganze Wut daran auslassen. Früher hatten die Leute kein Burnout, sondern haben sich in die Küche gestellt und Hefeteig geknetet.“ Und bevor man von neuem wütend wird, weil es zu klebrig ist, einfach einen Hauch Mehl dazunehmen.

„Wir wollen die Haut einer 16-Jährigen!“

Und wie lange wird geknetet? Dafür hat Schreiber eine Eselsbrücke: „Anfangs ist der Teig noch kruckelig. Aber wir wollen die Haut einer 16-Jährigen, nicht die einer 60-Jährigen! Wenn der Teig, glatt, prall und weich ist, ist es gut.“

Danach ruht der Teig abgedeckt, „bis die Elastizität wieder etwas nachlässt“, so Schreiber. Das können 15 oder 20 Minuten sein, am sinnvollsten sei es aber, den Teig einfach zu beobachten.

Geflochten wird wie bei einer Frisur

Dann wird der Teig in gleichgroße Teile von je 80 Gramm aufgeteilt, die dann zu glatten Strängen von etwa 20 cm gerollt werden. Diese werden geflochten: Man bündelt je drei an einem Ende und legt dann immer den äußeren Strang über den mittleren, erst von links, dann von rechts und immer so weiter.

Dann wird der Teig mit Wasser bestrichen und mit Backpapier aufs Backblech gelegt, wo er eine halbe Stunde ruhen darf. Dann geht es für etwa 15 Minuten bei 180 Grad in den Ofen.

Hefehäschen: Aus dem Teig für den Zopf lassen sich auch andere schöne Formen zaubern. Quelle: Britta Schulze

Der fertige Zopf wird nach dem Abkühlen mit einem verquirlten Ei bestrichen und mit Hagelzucker bestreut.

Statt eines Zopfes lassen sich auch gut Osternester oder -hasen formen. „Viel Spaß und gutes Gelingen!“, wünschen Tanja Schreiber und die WAZ.

Von Frederike Müller