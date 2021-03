Hebammen in Wolfsburg: So verändert Corona den Job

Wolfsburg

Geburtsvorbereitung, Wochenbettbetreuung und Rückbildungskurse: Auch außerhalb des Kreißsaals verändern sich die Aufgaben einer Hebamme durch die Corona-Pandemie. Was lässt sich ins Internet verlagern? Wie funktioniert die Betreuung mit Abstand und Maske? Und wie schlimm sind die Gewinneinbußen? Hebammen aus dem Wolfsburger Raum berichten, was sich verändert hat.

„Gespräche und sich zu sehen, ist für die Frauen wichtig“, weiß Sonja Hampe, die gerade von einem Wochenbettbesuch in Ehmen zurückkehrt. Das Baby wiegen, den Heilungsprozess der jungen Mutter kontrollieren, Fragen zur richtigen Stilltechnik beantworten – das alles geht nur vor Ort, auch wenn sie als Hebamme dazu angehalten sei, weniger Hausbesuche und mehr Videotelefonie anzubieten.

Die Betreuung sei aber nicht nur für die Frauen wichtig, auch der Vater und die Geschwisterkinder sollten mit eingebunden werden, findet die 49-Jährige. Das sei wichtig, damit die Väter besser unterstützen können und die älteren Geschwister sich nicht benachteiligt fühlten. „Ausgrenzung ist schlimm für die Kinder, sie müssen von Anfang an mit einbezogen werden und zum Beispiel beim Baden helfen“, so Hampe. Mit Maske und Abstand versucht sie es so einzurichten, dass niemand außen vor ist.

Alles dran und gesund? Bei Hebamme Sonja Hampe dürfen auch die Geschwisterkinder bei der Babypflege zusehen – natürlich mit Abstand. Quelle: Boris Baschin

Anders ist es mit Kursen für Geburtsvorbereitung und Rückbildung. Beides hat sie während der Pandemie ins Internet verlegt.

FABI verlagert Kurse kurzfristig ins Netz

Ähnlich handhabt es Karin Nowak, die für die Evangelische Familienbildungsstätte (Fabi) Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsyoga- und Gymnastik und Rückbildungskurse anbietet. Wegen der Pandemie hat sie sich schnell auf Online-Kurse umstellen müssen, inzwischen ist das für sie zur Selbstverständlichkeit geworden.

Hat sich schnell umgestellt: Hebamme Karin Nowak von der Fabi bietet Schwangerschaftsgymnastik und Rückbildung online an. Quelle: privat

Die FABI plant ihre Kurse dabei zunächst optimistisch als Präsenzveranstaltungen, weil sie viele Monate im Voraus angelegt werden. Lassen die Corona-Regeln das dann nicht zu, wird der Kursus ins Netz verlagert.

Die „Hemmschwelle Computer“ ist nicht zu leugnen

Der Online-Unterricht biete gleichermaßen Vor- und Nachteile, resümiert die zuständige Geschäftsbereichsleiterin der Fabi, Jacqueline Neumann. Die „Hemmschwelle Computer“ sei nicht zu leugnen, die Vertrautheit unter den Teilnehmern bleibe eher aus, wenn jeder vor seinem Bildschirm sitze. Andererseits kann die Fabi online mehr Plätze anbieten, als wenn der Kursus in den üblichen Räumen stattfindet.

Nicht jede Hebamme erwärmt sich für Online-Kurse

Für Hebamme Sylvia Meier aus Vorsfelde sind Online-Kurse keine Alternative: „Das ist nicht mein Ding.“ Bei solchen Angeboten wisse man außerdem nie, ob hinter dem Laptop der Teilnehmerin noch drei andere Schwangere säßen, die mitschrieben, ohne zu zahlen. Außerdem könne sie bei der Rückbildungsgymnastik per Fernunterricht schlecht die Haltung der Frauen korrigieren.

„Ich habe 20 000 Miese gemacht und musste einen Kredit aufnehmen“

Dass die Kurse wegfallen, macht sich natürlich finanziell bemerkbar. Außerdem, so Meier, verzichteten Mütter in der Corona-Zeit häufiger auf Wochenbetttermine oder die Akupunktur für Schwangere, die sie anbietet. „Ich habe 20 000 Euro Miese gemacht letztes Jahr und muss das mit einem Kredit überbrücken“, so Meier.

Meiers Antrag für Soforthilfe sei nie beantwortet worden, berichtet sie. Davon, aufzugeben, will die Hebamme aber nichts hören: „Dazu mag ich meinen Job zu sehr!“ Und bei wärmeren Temperaturen, so hofft Meier, können ihre Kurse vielleicht draußen stattfinden – fast wie früher.

Tipps für Schwangere in Wolfsburg Die Elternschule im Klinikum hat zwei Notfallnummern angelegt. Das Hebammennotfalltelefon erreicht man samstags, sonntags und feiertags je von 8 bis 12 Uhr unter 0160 980 700 47. Wenn es Probleme beim Stillen gibt, ist die Still-Hotline täglich rund um die Uhr unter 0160 222 87 23 erreichbar. Hebamme Sylvia Meier rät: Wer keinen Vorbereitungskurs besuchen will oder kann, kann die betreuende Hebamme auch zum Einzelgespräch bitten: „Einfach Fragen sammeln und dann Bescheid geben.“ Ein schlechtes Gewissen muss dabei niemand haben: Termine für Fragen in der Schwangerschaft können die Hebammen mit den Krankenkassen abrechnen. Generell gilt, genau wie vor der Pandemie: Wer schwanger ist, sollte keine Zeit vergeuden. Hebammen und Kurse sind heiß begehrt. Jacqueline Neumann von der FABI empfiehlt, sich bei ausgebuchten Kursen in die Warteliste einzutragen: „Wenn es genug Nachfrage gibt, stellen wir auch Zusatzangebote auf die Beine.“ Sonja Hampe bietet Ende März einen Geburtsvorbereitungskursus online an und plant auch einen Rückbildungskursus. Ihre Telefonnummer ist: 0163-8825944. Wer bei ihr keinen Platz ergattere, könne im Zweifel auch auf Hebammen außerhalb Wolfsburgs zurückgreifen, bei Online-Kursen spiele die Entfernung ja keine Rolle. Vorsicht ist nur geboten, wenn die Kurse aus Österreich oder der Schweiz kommen oder wenn sie gar nicht live stattfinden, sondern aus Filmen oder Apps bestehen – dann zahlen die Krankenkassen die Teilnahme oft nicht.

Und trotz aller Einschränkungen kann die Vorsfelderin der Corona-Zeit etwas Gutes abgewinnen: Nach der Geburt können junge Familien in Ruhe in den neuen Alltag finden. „Es kommen Mutti und Schwiegermutti mit einem Topf Suppe vorbei, aber nicht mehr alle Kollegen, Nachbarn und Bekannte. Jetzt ist das Wochenbett mal so, wie wir Hebammen es immer empfehlen.“

