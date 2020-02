Darum wächst die Sorge um die Geburtshilfe in Wolfsburg

Wolfsburg

Hebammen müssen künftig studieren. Nach der Absage vom Landeswissenschaftsministerium für einen Studiengang an der Ostfalia-Hochschule befürchten Kritiker in Wolfsburg einen Versorgungsengpass bei der Geburtshilfe.

„Ich habe sehr große Sorge, dass Wolfsburg absteigt und die Ausbildung von Hebammen in Wolfsburg nicht mehr möglich sein wird“, sagte Detlef Schmitz vom Personalrat des Klinikums Wolfsburg bei der Sitzung des Rates der Stadt. Der Facharzt hakte nach, wie die Verwaltung mit der Ablehnung seitens Wissenschaftsminister Björn Thümmler umgehe.

In Wolfsburg werden jährlich 1800 Kinder geboren

Wolfsburg brauche dringend Hebammen. „Wir haben fast 1800 Geburten im Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ohne eigene Ausbildung gehen soll“, sagte Schmitz. Er verwies auf Landkreise, die mangels Personal ihre Kreißsäle zeitweise abmelden mussten.

„Selbstverständlich werden wir nochmal mit Nachdruck das Gespräch mit dem Ministerium suchen“, versprach Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Wolfsburg sei nach Hannover das zweitstärkste Einzugsgebiet in Niedersachsen. Und ein Großteil der Hebammen lasse sich dort nieder, wo sie ausgebildet wurden.

Klinikum stockte nach Engpass im Vorjahr Personal auf

Derzeit sind laut des Klinikums Wolfsburg im Bereich der Geburtshilfe alle Hebammenstellen besetzt. „Im Vergleich zu 2019 haben wir dieses Jahr die Stellenzahl im Kreißsaal erhöht, da wir im Sommer vergangenen Jahres aufgrund von kurzfristigen Krankheitsfällen und nicht besetzter Stellen knapp 20 Frauen nicht bei uns zur bevorstehenden Geburt aufnehmen konnten“, sagte Klinikumsdirektor Wilken Köster.

Durch die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiterinnen habe man vorgesorgt und komme im Stellenplan dieses Jahres durchschnittlich auf rund 17 Vollzeitstellen im Kreißsaal. Besetzt seien diese Stellen derzeit mit 19 Mitarbeiterinnen in Voll- oder Teilzeit. Alle Hebammen seien fest angestellt.

Hebammenausbildung an der Hochschule Hebammen erlernen ihren Beruf ab diesem Jahr im Rahmen eines Hochschulstudiums. Der Bundestag hatte im September 2019 eine entsprechende Reform verabschiedet. Die Ausbildung besteht nun aus einem drei- bis vierjährigen Bachelorstudium mit hohem Praxisanteil und einer staatlichen Abschlussprüfung. Die Reform soll Hebammen auf die gestiegenen Berufsanforderungen vorbereiten und die Ausbildung moderner und attraktiver machen. Hebammen arbeiten sehr selbstständig und unabhängig. Deshalb müssen sie über umfassende Kenntnisse verfügen und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Sie begleiten komplexe physiologische und psychische Prozesse und haben eine große Verantwortung. Für das Studium sind nun grundsätzlich eine zwölfjährige allgemeine Schulausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung in einem Pflegeberuf Voraussetzung. In allen anderen EU-Mitgliedsstaaten findet die Hebammenausbildung bereits an Hochschulen statt.

Klinikumsdezernentin Monika Müller bedauert die Entscheidung des Ministeriums. In Einzugsgebiet des Klinikverbunds von Wolfenbüttel, Braunschweig und Wolfsburg gebe es jährlich 6000 Geburten. Bisher kooperierte die Stadt mit der Hebammenschule in Braunschweig, sodass Schülerinnen auch im Wolfsburger Kreißsaal zum Einsatz kamen. „Diese Möglichkeit wird mit der Schließung der Hebammenschule Braunschweig künftig entfallen.“

Künftig gebe es im Land Niedersachsen statt elf Hebammenschulen Studiengänge an vier Standorten – aber eben nicht in Wolfsburg. Müller gibt sich trotzdem zuversichtlich, langfristig auch in Wolfsburg einen Studiengang anbieten zu können. „Wir wollen als Klinikum gerne Ausbildungsstandort bleiben und Nachwuchskräfte halten, um die jährlich rund 1800 Geburten in unserem Klinikum weiterhin gut begleiten zu können.“

Klinikum Braunschweig soll Einsätze von Hebammen koordinieren

Zunächst baue Wolfsburg nun auf die Kooperation mit anderen Hochschulstandorten. Derzeit sei im Gespräch, dass das Klinikum Braunschweig in Kooperation mit der Universität Göttingen, die Koordination für die Praxiseinsätze der Hebammen in den kommunalen Kliniken der Region übernimmt.

Auch Iris Bothe unterstreicht als Dezernentin für den Bereich Bildung die Notwendigkeit einer Ausbildung vor Ort: „Wir setzen darauf, dass das Land gemeinsam mit uns nach Wegen sucht, um auch hier vor Ort die praktische Ausbildung der studierenden Hebammen dauerhaft zu ermöglichen.“

Von Christian Opel