Nicht nur wir Menschen lieben den Sommer, auch die Haustiere. Jedoch gibt es bei Hund, Katze, Pferd und Kaninchen einiges zu beachten, damit die heißen Temperaturen nicht gefährlich werden.

Im Grunde gebe es keinen großen Unterschied zwischen Mensch und Tier, betont Ingo de Weert von der Tierarztpraxis Kaltenbrunn in Kästorf. Die Halter sollten sich zuerst die Frage stellen: Würde ich mir das bei den Temperaturen zumuten?

Hunde sollten nicht der Hitze ausgesetzt sein

Das bedeutet für Hunde: Die Vierbeiner sollten nicht der Hitze ausgesetzt sein, damit ist nicht nur der Aufenthalt im heißen Auto gemeint. Auch im eigentlichen kühlem Wasser müsste auf die Bewegung geachtet werden. „Die Hunde strengen sich meistens zu stark an und riskieren einen Hitzschlag. Bei dem Kreislaufkollaps fängt der Hund an zu zittern und kann sogar umfallen“, erklärt de Weert. Damit so ein schlimmer Fall nicht eintritt, sollten die Tiere kurz ins Wasser und dabei auf das Spielen und Herumtollen verzichten. Die Gassi-Runden sollten möglichst kurz gehalten werden und die Vierbeiner sollten sich insgesamt vorwiegend im Schatten aufhalten.

Hunde regulieren ihre Körpertemperatur über Mund, Zunge und Nase, aber auch teilweise über ihre Pfoten. Das Anfeuchten der Pfoten kann also leichte Abkühlung verschaffen, merkt der Bund Deutscher Tierfreunde (BDT) an. Bei Katzen sehe die Situation nicht so dramatisch aus. „Die Tiere sind ruhiger und autonomer von ihrem Herrchen. Sie wissen was gut für sie ist und suchen sich ihren Platz selber aus“, sagt der Wolfsburger Tierexperte.

Kaninchen gehören nicht ins heiße Zimmer

In der freien Wildbahn würden sich Kaninchen unter die Erde verkriechen. Demnach bevorzugen Kleintiere wie Meerschweinchen und Kaninchen schattiges Außengelände. „Die Tiere sollten auf gar keinen Fall in einem aufgeheizten Zimmer stehen“, appelliert der Tierarzt-Mitarbeiter. Kaninchen regeln ihren Wärmeaustausch über die Ohren, das Anfeuchten der Ohren sorgt somit für Abkühlung. Zudem können die heißen Tage durch viel frisches wasserhaltiges Futter erleichtert werden. Die Kleintiere freuen sich zum Beispiel über Gurke, Paprika und Wassermelone. Gefrorene Lebensmittel sind allerdings nicht erlaubt, ebenso wenig wie direkte Feuchtigkeit am Tier. Stattdessen helfen Kühlakkus auf dem Häuschen, auch PET-Flaschen mit gefrorenem Wasser können verwendet werden. Jedoch gilt auch dann: Meerschweinchen und Kaninchen dürfen die kalten Akkus und Flaschen nicht berühren.

Nicht nur frisches Wasser zum Trinken und Baden hilft dem Wellensittich an heißen Tagen. Vogelbesitzer können ihm auch mit einem feuchten Tuch über dem Käfig oder feinem Sprühnebel aus der Wasserflasche Abkühlung verschaffen. Quelle: dpa/ Christian Klose

Feuchte Tücher über dem Käfig sorgen für Abkühlung

Der Bund Deutscher Tierfreunde (BDT) gibt Tipps für Nager oder Vögel. „Feuchte Tücher, die über den Käfigen gelegt werden, sorgen für Abkühlung“, erklärt der BDT. Zudem nehmen die meisten Vögel hin und wieder ein Bad. Um die Hitze für Papagei, Wellensittich und Co. weiterhin erträglicher zu gestalten, könne mit einer Sprühflasche feiner Wassernebel in den Käfig gesprüht werden. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass der Vogel selbst entscheiden kann, ob er nass werden möchte oder nicht, so die Tierfreunde.

Bei Pferden sei laut de Weert das Wohlbefinden abhängig von der Haltungsform. Die Temperaturen im Stall seien meistens kühl und erträglich, wohingegen es auf der Weide zu heiß werden könne. „Die Tiere sollten die Möglichkeit haben, sich in den Schatten zu stellen. Weiterhin brauchen sie eine trockene Liegefläche und genügend Schutz vor Insekten“, sagt der Wolfsburger. Auch das Eincremen der Nüstern mit Sonnencreme sei erlaubt. „Die hellen Haare oder die rosige Haut ist gefährdet für Sonnenbrände. In manchen Teilen Deutschlands ist das bei Kühen vermehrt ein großes Thema“, berichtet de Weert. Um die Mittagshitze zu meiden, sollten anstrengende Aktivitäten am Morgen stattfinden oder in die Abendstunden verlegt werden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig