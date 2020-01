Warum Wolfsburg trotz Sparpaket im Minus bleibt

Wolfsburg

Erstmals hat die Verwaltung im Rat der Stadt Wolfsburg einen Doppelhaushalt eingebracht: Insgesamt beträgt das Volumen für die Jahre 2020 und 2021 mehr als eine Milliarde Euro. Erwartet wird ein jährliches Defizit von rund 32 Millionen Euro. Das sind elf Millionen Euro Miese weniger als im Vorjahr – aber immer noch viel trotz eingerechneter Sparvorschläge und höherer Gewerbesteuereinnahmen.

Sechster defizitärer Haushalt in Folge

„Es ist bereits der sechste Haushalt in Folge, der mit einem Fehlbedarf geplant wird“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Um die für die Entwicklung der Stadt notwendige Infrastruktur zu schaffen, brauche die Verwaltung finanzielle Spielräume, kam Mohrs in seiner Haushaltsrede auf das Sparpaket zu sprechen. Von 400 Vorschlägen der kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) wurden dem Rat nun knapp die Hälfte zur Entscheidung vorgelegt.

2020 sollen 15 Millionen Euro gespart werden

Allein für das laufende Jahr sollen so 15 Millionen Euro eingespart werden. Mohrs betonte, dabei werde nicht das Prinzip „Rasenmäher“ angewandt, sondern die Last auf möglichst viele Schultern verteilt. „Ziel war ein möglichst ausgeglichenes und gerechtes Gesamtpaket.“ Die Verwaltung habe Wert auf Transparenz gelegt, Mitarbeiter, Bürger und Politiker hätten eigene Vorschläge einbringen können.

200 Stellen nicht besetzt

Die Einsparungen in diesem Jahr sollen zu zwei Dritteln durch die Optimierung der Verwaltung erreicht werden. So will die Stadt die Belastung für die Bürger gering halten. „Aber diese Maßnahmen sind endlich.“

Auch in der Verwaltung selbst wird gespart: Im Rathaus werden 200 Stellen vorerst nicht besetzt oder gleich ganz gestrichen. Quelle: Britta Schulze

200 Stellen werden nicht besetzt oder gar gestrichen. Das erhöhe die Belastung in der Verwaltung und mache es schwieriger, um qualifizierte Kräfte zu werben, gab der Verwaltungschef zu bedenken.

Stadt will trotzdem in Wohnungsbau investieren

Trotz knapper Kassen müsse die Stadt in ihre Zukunft investieren, betonte Mohrs. Ein Schwerpunkt bilde die Wohnungsbauoffensive. 370 Wohneinheiten seien fertig, 3000 in der Erschließung. Um in Zeiten knapper Kassen die Stadtentwicklung stemmen zu können, setze man verstärkt auf Förderprogramme und Investoren, etwa für die Baugebiete Steimker Gärten, Hellwinkel-Terrassen und Sonnenkamp sowie den Ausbau der E-Mobilität. Mohrs stellte sich auch klar hinter das defizitäre Klinikum: „Die kommunale Trägerschaft darf nicht in Frage gestellt werden. Qualität in der Gesundheitsversorgung ist die oberste Priorität“.

„Sparen mit Augenmaß“

132 Millionen Euro will die Stadt in den nächsten beiden Jahren investieren, davon 46 Millionen Euro für „Familie und Bildung“, 34 Millionen für „Wohnen, Städtebau und Verkehr“ und 16 Millionen Euro für „Gesundheit und Sport“. „Wir sparen mit Augenmaß, ohne dabei die Stadtentwicklung auszubremsen“, schloss Mohrs.

Warum die Stadt weiterhin viel sparen muss, erklärte die kommissarische Kämmerin und Stadträtin Iris Bothe. Zwar seien die Gewerbesteuereinnahmen leicht gestiegen, lägen aber unter dem Niveau der Vorjahre. Das geplante Defizit belaufe sich auf 32,4 beziehungsweise 31,7 Millionen Euro für die Jahre 2020 und 2021. Das ist weniger als in den Vorjahren, aber immer noch viel. „Wir haben bis Ende 2019 Kreditverbindlichkeiten in Höhe von etwa 152,2 Millionen Euro aufgebaut“, bilanzierte Bothe.

197 Vorschläge für Einsparungen in Wolfsburg

Ausgeglichen werde der Haushalt nur formal mit Hilfe der Überschussrücklage. „Das entlastet uns bei der Liquidität überhaupt nicht.“ Und die steigenden Ausgaben, etwa für Kinderbetreuung, machten erzielte Einsparungen wieder zunichte. Die Ausgaben müssten nachhaltig reduziert werden. Das soll mit der längerfristigen Planung des Doppelhaushalts, einer effizienteren Verwaltung und dem Sparpaket erreicht werden.

Letzteres umfasst 197 Vorschläge mit einem Einsparvolumen von 15,4 Millionen Euro. Dazu zählen höhere Steuern, Gebühren und Abgaben, aber auch eine Senkung des Bürostandards oder die Konsolidierung der Bäder. Es gibt auch Vorschläge, welche die Politik selbst betreffen, beispielsweise die Reduzierung der Ortsratsbezirke oder die Verkleinerung des Rates.

„Keine Spielräume für zusätzliche Ausgaben“

Für 2021 rechnen die Kämmerer mit Einsparungen in Höhe von 18,2 Millionen Euro, da einige der Vorschläge erst in diesem Haushaltsjahr ihre volle Wirkung entfalten. Mittelfristig will die Stadt jährlich 25 bis 30 Millionen Euro einsparen.

„Ich hoffe, dass Ihnen meine Ausführungen verdeutlicht haben, dass sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für das Investitionsprogramm keine Spielräume für zusätzliche Ausgaben bestehen“, betonte Bothe. Das Sparpaket sei sozusagen Faust erster Teil. Der zweite Teil folge mit der Optimierung der Verwaltung. „Das wird uns noch einmal besonders fordern.“ Die Politiker hätten nun die herausfordernde Aufgabe, die vielen Vorschläge für die Einsparungen abzuwägen.

Der Haushaltsentwurf wird nun in den Fachausschüssen und Ortsräten diskutiert Entscheiden soll der Rat darüber am 24. März.

Von Christian Opel