Neue Adresse für Haus & Grund: Der Verein, der Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer vertritt, verlässt seine alten Räume in der Poststraße 38 und zieht ab 2. November in den Amselweg 2, wo zuletzt ein Sicherheitsdienst und davor viele Jahre Arztpraxen untergebracht waren. Der Grund für den Umzug: „Wir brauchen einfach mehr Platz“, erklärt Geschäftsführer Adam Ciemniak.

Der Verein wächst und wächst. Mittlerweile gibt es 2268 Mitglieder, die Anzahl der Mitarbeiter stieg von acht auf zehn. Deshalb platzt die jetzige Geschäftsstelle von Haus & Grund aus allen Nähten. Außerdem sind die Räume auf zwei Etagen verteilt. „Jetzt ist alles auf einer Ebene“, sagt Vorsitzender Manfred Malecha. Das verbessere die Kommunikation untereinander. Statt 114 Quadratmetern verfügt der Verein nun über eine Fläche von mehr als 150 Quadratmetern.

In fast allen Büros sitzt künftig nur ein Mitarbeiter – das ist in Corona-Zeiten perfekt

In fast allen Büros sitzt künftig nur ein Mitarbeiter – in Corona-Zeiten perfekt. Die Planungen für die neuen Räume begannen aber schon früher. Bereits seit Februar stand fest, dass Haus & Grund von der Innenstadt in den Hellwinkel zieht. „Gesundheitsschutz und Datenschutz spielen eine große Rolle bei uns“, unterstreicht Malecha.

Eine Renovierung der künftigen Räume war nötig – „die gesamte Technik ist neu“, erklärt Ciemniak. Außerdem gab es neuen Fußboden. Mehr nicht. „Wir sind ein Verein, wir gehen sehr umsichtig mit den Beiträgen unserer Mitglieder um“, so die zweite Vorsitzende Andrea Weber-Tabrizian. Um Kosten zu sparen, packte Malecha selbst mit an, baute zum Beispiel die Küche auf.

Alle Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Öffnungszeiten bleiben

Im Amselweg gibt es endlich getrennte Toilette für Männer, Frauen und Gäste. Die neuen Räumen sind so weit fertig, bald folgt der Umzug, deshalb muss die alte Geschäftsstelle in der Poststraße vorher einige Tage schließen. Ab 21. Oktober ist sie dicht.

Haus & Grund bekommt zwar eine neue Adresse, „alle Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Öffnungszeiten bleiben aber“, erklärt Ciemniak.

