Der Satiriker polarisiert – auch weil er kein Blatt vor den Mund nimmt und man nie so recht weiß: Meint er das jetzt ernst? Somuncu will genau das: die Menschen sollen nachdenken, hinterfragen und tolerieren. In seinem neusten Programm „Das vierte Reich“ will aber Liebe säen, wie er sagt. Auch in Wolfsburg.