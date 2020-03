Hanns-Lilje-Heim: Zahl der Corona-Toten steigt auf 18

Wolfsburg

Das Hanns-Lilje-Heim ist vom Virus schwer getroffen worden: 18 Menschen sind dort bereits verstorben, über 70 mit Corona infiziert. Bei mindestens vier der infizierten Bewohnern zeichnet sich aber ein Rückgang der Symptome ab, so Bettina Enßlen, Leiterin der Kommunikation der Wolfsburger Diakonie. Im Pflegeheim hätten am Dienstag die ersten Freiwilligen ihren Dienst begonnen, die sich bei Stadt für Einsätze gemeldet hatten, heißt es von der Diakonie.

Mitarbeiter warten auf Lieferung von Desinfektionsmittel

Eine Großbestellung von Händedesinfektionsmittel sei jedoch nicht wie erwartet eingetroffen, so Enßlen. Das Heim behelfe sich mit der Weitergabe von Vorräten anderer Altenhilfe-Einrichtungen des Diakonischen Werkes. Auch viele selbstgenähte Mundschutz-Masken hätten das Hanns-Lilje-Heim erreicht. Ein Zwangsverwalter und die Sparkasse Hildesheim-Goslar stifteten Masken und weitere Schutzkleidung aus Beständen einer stillgelegten Fleischfabrik.

Diakonie : „Umgehend das Gesundheitsamt informiert“

Inzwischen hat die Diakonie auch noch mal genauer geschildert, wie die verheerende Corona-Infektion in dem Heim am Klieversberg begann. „Das örtliche Gesundheitsamt hatte uns am 18. März am Morgen darüber informiert, dass der Ehemann einer Mitarbeiterin positiv getestet worden sei“, schildert Enßlen. Die Mitarbeiterin sei auf Anweisung des Gesundheitsamts vom Dienst aus sofort in häusliche Quarantäne geschickt worden.

Am selben Tag nachmittags habe den Heimleiter die Information des Gesundheitsamtes erreicht, dass ein Bewohner des Heims, der zu diesem Zeitpunkt im Klinikum behandelt wurde, positiv getestet worden sei. Als sich dann bei anderen Bewohnenden Fiebermerkmale gezeigt hätten, habe die Diakonie umgehend das Gesundheitsamt informiert und das weitere Vorgehen abgesprochen.

Bereiche für Gesunde und Infizierte weiterhin getrennt

„Der Schutz der Mitarbeitenden und Bewohner ist weiterhin unser drängendstes Anliegen.Wir sind hier mit dem Gesundheitsamt als der fachlichen Aufsichtsbehörde in einem engen und ständigen Austausch, um die Situation gemeinsam nach ihren Vorgaben in den Griff zu bekommen“, versichert Enßlen. Die strikte Trennung der Bereiche in einen Schutz- und einen Infiziertenbereich setzt die Diakonie nach eigenen Angaben fort.

Von Nina Schacht