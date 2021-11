Wolfsburg

Nudeln, Käse, Pesto, Kaffee oder Hanföl: Die ganze Vielfalt der Hanfprodukte gibt es ab sofort im ersten Stock der City-Galerie zu entdecken. Schon während des Pressegesprächs zur Neueröffnung kamen neugierige Kunden in das neue Geschäft „Hanf – Der etwas andere Bioladen.“ Seit Donnerstag betreibt Wenzel Cerveny aus München den Laden in der City-Galerie als Pilotprojekt. 400 Produkte auf Basis des grünen Rohstoffs sind hier auf 72 Quadratmetern zu finden.

16 Geschäfte betreibt Cerveny in Europa, zehn davon in Bayern, weitere in Wolfsburg, Chemnitz, Luxemburg und Österreich. Der Hanfaktivist gründete die Kette im Jahr 2017 in München. „Wegen der vielen Online-Bestellungen aus Wolfsburg war die City-Galerie ein attraktiver Standort für uns“, sagt Wenzel Vaclav Cerveny. Er steht vor einem bunt gefüllten Regal umringt von mehreren Kleiderständern. Von Hanftee über Hanfkleidung bis zu Hanfleckerlis für Hunde gibt es hier über 500 Produkte. „Außerdem haben wir etwa 30 Cannabidiol-Produkte im Sortiment“, sagt der 60-jährige.

Kein Produkt enthält Rückstände des verbotenen Wirkstoffes THC

„Keines unserer Produkte enthält den verbotenen Wirkstoff THC, lediglich absolut ungefährliche Rückstände unter dem legalen Schwellenwert können enthalten sein“, so Cerveny. Laut dem Schwellenwert darf ein Produkt nicht mehr als 0,2 Prozent THC enthalten. Seine Ehefrau Birgit Cerveny zeigt Kleidungsstücke, zum Beispiel einen Babystrampler aus 100 Prozent Hanf. „Die Babykleider enthalten keinerlei Farbstoffe“, sagt Birgit Cerveny. Wie Seide fühlt sich der Stoff in den Händen an. Aber egal ob Hanf-Hemd oder Cannabisöl: Einkaufen geht bei „Hanf – der etwas andere Bioladen“ nur ab 18 Jahren.

Neueröffnung im ersten Stock: „Hanf – der etwas andere Bioladen“ Quelle: Boris Baschin

Ein schmerzstillendes Elixir

Darüber hinaus verkauft Cerveny circa 30 Cannabidiol-Produkte (CBD-Produkte) in seinem Laden. CBD ist ein Wirkstoff der Cannabis-Pflanze, der angsthemmend, beruhigend, antientzündlich und sogar schmerzlindernd wirkt. Ein Fläschchen mit dem bräunlichen Elixir macht die Runde: der intensive, süßliche Duft steigt sofort in die Nase. Die Wirkung ist wissenschaftlich erwiesen und je nach Sorte unterschiedlich - 52 verschiedene hat der Münchner im Repertoire. In der City-Galerie können sich Kunden ausführlich dazu beraten lassen. Das CBD gibt es zum Beispiel als Handcreme oder Hartkapseln. Er arbeitet mit deutschen Landwirten zusammen: „Wir kontrollieren alle Schritte vom Anbau über die Ernte bis zur Verarbeitung.“

Von CBD-Öl bis Hundeleckerlis: in dem neuen Laden gibt es rund 500 Hanfprodukte Quelle: Boris Baschin

Mit seinem unkonventionellen Angebot geriet Cerveny bereits ins Visier der Staatsanwaltschaft: „Die Ermittler glaubten, dass aus einem Päckchen Hanftee eine größere Menge THC gewonnen werden könnte“, berichtet Cerveny. Bei 16 Razzien in Cervenys Geschäften, beschlagnahmten die Beamten Waren im Wert von 250.000 Euro. In keinem der Produkte fanden sie mehr THC als erlaubt, seine Waren hat der 60-jährige immer noch nicht zurück. Der Geschäftsmann stand vor dem bankrott, Investoren retteten sein Projekt. Jetzt will Cerveny auf Schadensersatz klagen.

Sein Klientel: „Jeder zweite Kunde ist über 50 Jahre alt“, sagt Wenzel Cerveny. Es gebe noch viele Vorurteile gegenüber Hanfprodukten. Einmal wollte ein Kunde eine Hose anprobieren: „Er fragte mich: Werde ich dann high, wenn ich die Hose anhabe?“ Durch die jahrzehntelange „Dämonisierung“ von Cannabis seien viele Vorbehalte entstanden. Auch dagegen will Cerveny mit seinen Geschäften ein Zeichen setzen. Ein positives Signal seien auch die laufenden Verhandlungen der Ampelkoalition. Viele Politiker sind offen für eine Legalisierung. Cervenys Hoffnung: „Das Cannabis bald nicht mehr kriminalisiert wird.“

Von Niklas Jan Engelking