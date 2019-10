Hand in Hand spendet an Trostinsel

Stadtmitte

Eine Spende in Höhe von 6733,71 Euro übergab der Verein „Hand in Hand für Kinder der Region“ dem Treffpunkt Trostinsel für trauernde Kinder. Der Betrag war während des Benefizfestivals Ende Juni auf dem Gelände des VfR Eintracht Nord zusammengekommen.

Trostinsel lebt ausschließlich von Spende

Lucas Weiß dankt als Geschäftsführer des Hospizvereins für die enorme Hilfe. „Die Trostinsel lebt ausschließlich von Spenden. Durch dieses Benefizfestival konnten wir viele Menschen erreichen, die diese Trostinsel noch nicht kannten. Dafür bin ich besonders dankbar.“

Die Übergabe fand im Treffpunkt Trostinsel statt. Mit dabei waren vom Hospizverein Wolfsburg und der Trostinsel Lucas Weiß und Dagmar Huhnholz vom Sozialdienst. Übergeben wurde die Spende von dem Schirmherr und Mitglied des Organisationsteams Daniel Berlemann.

„Wir haben uns für eine engere Kooperation mit der Trostinsel entschlossen“, erklärte Berlemann. Neben finanzieller Hilfe sollen Projekte wie ein gemeinsames Pizzaessen oder Einladungen zu dem Projekt Kämpferherzen im Fightholics Wolfsburg durchgeführt werden.

Trostinsel : Ein Angebot für trauernde Kinder

Die Trostinsel ist ein Angebot für trauernde Kinder und Jugendliche in Wolfsburg. Aktuell sind es fast 60 Familien, die in der Trostinsel einen Ort finden, in welchem über Tod, Trauer und Trost gesprochen werden darf. Im Jahr werden ungefähr 150 Familien begleitet. Etwa 20 Ehrenamtliche sind für die Familien da und stehen in diese schweren Zeit den Kindern und Jugendlichen bei. Dagmar Huhnholz koordiniert im Sozialdienst des Hospizvereins diese Ehrenamtlichen. „Die Kinder werden gesehen und in der Trauer wahrgenommen. Dafür sind wir da und ich danke allen Gebern für diese hohe Spende“, sagte sie.

