Hand-Hygiene: Klinikum Wolfsburg holt Gold

Eine gründliche Händehygiene ist Gold wert! Erstmals zeichnete die „Aktion Saubere Hände“ das Klinikum Wolfsburg mit dem Gold-Siegel aus. Das Zertifikat ist die höchste Auszeichnung im Rahmen dieser bundesweiten Kampagne. In Niedersachsen haben dieses aktuell nur sechs weiteren Kliniken verliehen bekommen.

„Das Zertifikat vergoldet die kontinuierliche Arbeit im Klinikum, die in diesem Bereich vom Hygiene-Team und von allen Mitarbeitenden des Hauses geleistet wird - und dass eben nicht erst seit der Corona-Pandemie“, betont Klinikumsdezernentin Monika Müller. Grundlage für die Auszeichnung ist die Auswertung der Hygienemaßnahmen des Klinikums im vergangenen Jahr.

Klinikum Wolfsburg : Hygiene-Team schult das Personal

Das Hygiene-Team und die Hygiene-Beauftragten des Klinikums schulen Personal und organisieren Aktionstage, um die Händedesinfektion kontinuierlich in das Bewusstsein der Mitarbeitenden zu rücken. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Dokumentation, wie viel Desinfektionsmittel im Klinikalltag verbraucht wird. „Wir haben das Personal auf unseren Stationen an verschiedenen Tagen begleitet und geschaut, ob auch bei aller Alltagsroutine die Regeln der Händehygiene eingehalten werden. Dafür geht ein Lob an alle Kollegen“, bedankt sich Krankenhaushygienikerin Dr. Birgit Feier.

Das Klinikum Wolfsburg nimmt an der Aktion seit zwölf Jahren teil und war zuvor mit dem Bronze-Zertifikat ausgezeichnet. Händehygiene ist wichtig, denn: Der Mensch trägt auf seinen Handflächen bis zu 200 verschiedene Keimarten. Ein einfaches Händeschütteln reicht, um Erreger zu übertragen. „Vor allem erkrankte oder gerade operierte Patienten sind gefährdet“, erläutert Krankenhaushygienikerin Dr. Feier.

Auch Krankenhaus-Besucher sollen sich die Hände desinfizieren

Neben den Mitarbeitenden sind auch Besucher und Patienten aufgefordert, sich die Hände beim Betreten und Verlassen des Klinikums sowie während ihres Aufenthalts im Haus gründlich zu desinfizieren.

