Hanauer Anschläge: Was sind die Konsequenzen für Wolfsburg?

Hanau: Sicherheit, Prävention und Konsequenzen – das ist das Thema einer offenen Diskussion im Islamischen Kulturzentrum. Interessierte Bürger sind am Freitag, 28. Februar, um 16 Uhr zu der Runde willkommen. Als Experte stellt sich SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs den Fragen der Besucher.

Zeichen gegen Rassismus und Gewalt vor dem Rathaus

Ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt setzten rund 500 Wolfsburger, als sie sich am Samstag zu einer Mahnwache vor dem Wolfsburger Rathaus versammelten. Das Bündnis „Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ hatte zu der Kundgebung unter dem Motto „Aufstehen gegen Gewalt“ aufgerufen.Vertreter von Politik, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Kultureinrichtungen und Vereinen beteiligten sich an der Demonstration gegen Rassismus. Anlass waren die mutmaßlich rassistischen Morde in Hanau.

„Alle gemeinsam haben gezeigt, dass Wolfsburg nicht verstummt, wenn Menschen allein wegen ihrer mutmaßlichen Herkunft getötet werden und Angst und Zwietracht gesät werden sollen“, heißt es in der Mitteilung des Islamischen Kulturzentrums. Die deutliche Botschaft dieses Tages wolle man weitertragen und lade deshalb zu einer offenen Diskussionsrunde ein.

Falko Mohrs stellt sich den Fragen der Teilnehmer

Als Diskutant wird an diesem Nachmittag der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs zu Gast sein, um mit den Gästen über die Konsequenzen aus den Morden von Hanau sowie Sicherheit, Prävention und Verantwortung zu sprechen.

