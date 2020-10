Wolfsburg

Mehl, Toilettenpapier, Seife und Nudeln – im Frühjahr sorgten Hamsterkäufer für leere Supermärkte in Wolfsburg. Während über den Sommer lange Ruhe herrschte, geht es jetzt wieder los: Mit den steigenden Corona-Zahlen und den zunehmenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens, leeren sich auch einzelne Regale in Wolfsburgs Einkaufsmärkten wieder. Die Lage ist insgesamt jedoch deutlich entspannter als noch im Frühjahr.

Im WAZ-Selbstversuch sind Nudeln, Seife und Mehl problemlos zu bekommen

Im WAZ-Selbstversuch in einem Aldi und zwei Penny-Märkten lassen sich fast alle aus dem Frühjahr bekannten „Hamster-Produkte“ problemlos bekommen. Die Regale mit Mehl, Nudeln und Seife sind gut gefüllt. Auch Küchenpapier gibt es reichlich. Erkennen lassen sich die steigenden Corona-Zahlen allerdings am Toilettenpapier: In einem Markt ist es ausverkauft, in den anderen beiden sind nicht mehr alle Sorten vorhanden.

Besonders Toilettenpapier und Mehl seien aktuell wieder bei den Kunden gefragt, beobachtet Heidi Klamka vom gleichnamigen Edeka in Detmerode. Bei Nudeln und Seife könne sie noch keine deutlich gestiegene Nachfrage feststellen. Der Markt habe bisher keine besonderen Regeln eingeführt, um Hamsterkäufen vorzubeugen – es gelte lediglich, dass Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden.

Ein Bild aus dem Frühjahr: Aktuell sind die Supermarkt-Regale wesentlich besser gefüllt als beim ersten Lockdown. Quelle: Christian Opel

Im Frühjahr orderte Edeka in Detmerode Toilettenpapier aus Italien

„Die Situation ist noch nicht so dramatisch, wie im Frühjahr“, meint auch Klamka. Weil Toilettenpapier schwer zu bekommen war, orderte der Edeka es damals über einen Zwischenhändler in Italien. Die Überreste kann der Markt jetzt verkaufen. Leere Regale gebe es in Detmerode nicht: „Wir füllen sie mit dem auf, was da ist.“

Marco Bahrs, dessen Familie Edeka-Märkte in Reislingen, Vorsfelde und Velpke hat, will die Lage ebenfalls „nicht dramatisieren“. Leere Regale gebe es in seinen Supermärkten nicht: „Wir können alles innerhalb von 24 Stunden nachbestellen.“ Das sei bei den Discountern nicht unbedingt der Fall. Den Begriff des „Hamsterkäufers“ lehnt Bahrs sowieso ab: „In den vergangenen Wochen gab es eine gestiegene Nachfrage bei den Papierartikeln, aber es arbeiten zurzeit wieder mehr Menschen im Home-Office und es waren auch Herbstferien und viele Kinder zu Hause.“ Ähnliches gelte fürs Mehl: „Es ist jetzt die Backzeit, da finde ich es verständlich, dass einige etwas mehr mitnehmen.“

Wolfsburger Supermärkte betonen, dass eine Bevorratung nicht notwendig ist

Klamka und Bahrs sagen beide: Ein Horten von bestimmten Produkten ist nicht notwendig. „Eigentlich sollten nach dem Frühjahr alle wissen, dass wir auch im Lockdown geöffnet bleiben“, betont Klamka.

