Süßes oder Saures? Für viele Kinder in Wolfsburg ist es ein Ritual, am 31. Oktober als Hexe, Monster oder Gespenst verkleidet von Haustür zu Haustür zu gehen und Süßigkeiten einzusammeln. Angesichts der steigenden Infektionszahlen ist das jedoch keine gute Idee. Klassische Halloween-Feiern sind zudem verboten. Die WAZ erklärt, was in diesem Jahr erlaubt ist und wie Sie trotz der Einschränkungen eine schöne Grusel-Zeit haben können.

Darf ich mit Kindern von Tür zu Tür gehen?

Die Stadt Wolfsburg appelliert an Familien, in diesem Jahr besser nicht von Haus zu Haus zu ziehen. Stadträtin Iris Bothe schreibt in einem offenen Brief: „Ich würde den Kindern gerne das Vergnügen gönnen, gerade weil sie seit Monaten mit vielen Einschränkungen in ihrem Alltag leben müssen und auch weiterhin leben werden. Doch das Ansteckungsrisiko einer Süßigkeiten-Tour ist einfach zu hoch.“

Die Stadt schließt sich mit ihrer Empfehlung der Meinung vieler Experten an. Denn: Schon wenn nur eine Person infiziert ist, kann sie das Coronavirus auf viele andere übertragen. In engen Hausfluren und Treppenhäusern können Abstandsregeln oft nicht eingehalten werden. Zudem können die Nachbarn zur Risikogruppen gehören. Der Verzicht ist daher auch eine Frage der Rücksicht. Außerdem ist es in diesen Zeiten keine gute Idee, wenn nacheinander viele verschiedene Personen in einer Süßigkeiten-Tüte wühlen.

Grundsätzlich verboten ist es jedoch nicht, von Tür zu Tür zu gehen. Kinder und Erwachsene müssen sich aber an die geltenden Abstands- und Kontaktbeschränkungen halten. Dazu gehört, dass bei Gruppen von mehr als zehn Personen der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden sollte, sofern es sich nicht um enge Angehörige oder Personen aus maximal zwei Haushalten handelt.

Sind private Halloween-Partys erlaubt?

Ja, kleine Feiern sind erlaubt. Aber natürlich unter der Berücksichtigung der aktuell geltenden Abstands- und Kontaktbeschränkungen, die vom Inzidenzwert abhängig sind.

In Wolfsburg liegt der Inzidenzwert aktuell bei 45,8 und daher über der kritischen Grenze von 35. Bei privaten Feiern sind deshalb maximal 15 Personen in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus erlaubt. Im öffentlichen Raum dürfen sich maximal 25 Personen treffen, ebenso wie in der Gastronomie. Wichtig: Bei all diesen Treffen gilt das Abstandsgebot. Es besagt, dass soweit möglich ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten ist. Das Abstandsgebot gilt nur dann nicht, wenn sich enge Angehörige, Personen aus maximal zwei Haushalten oder Gruppen von nicht mehr als zehn Personen treffen.

Bei Verstößen gegen die Regeln droht ein Bußgeld. Auf WAZ-Nachfrage kündigt Polizeisprecher Sven-Marco Claus an, dass die Polizei die Situation und mögliche Feiern am Wochenende im Auge behalten will.

Halloween: Kann Corona durch Süßigkeiten übertragen werden?

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung gibt es derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder über kontaminierte Oberflächen gibt es derzeit keine belastbaren Belege. „Allerdings können Schmierinfektionen über Oberflächen nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von dem Institut.

Wie kann ich risikoarm mit Kindern Halloween feiern?

Die WAZ hat drei Ideen für einen Halloween-Grusel-Spaß in der Familie:

Verkleiden für ein gruseliges Foto-Shooting: Kinder können sich zu Hause kostümieren und die Fotos dann als gruseligen Gruß an Freundinnen und Freunde schicken. Auch lustig: Freunde oder Familie verkleidet und geschminkt per Video-Chat anrufen und erschrecken.

Eine Süßigkeiten-Schatzsuche: Auf Süßigkeiten oder andere leckere Snacks müssen Kinder auch ohne den Gang von Tür zu Tür nicht unbedingt verzichten. Eltern können beispielsweise welche in der Wohnung oder im Garten verstecken – ähnlich wie bei der Ostereiersuche. Am meisten Spaß macht das mit einer Taschenlampe nach Einbruch der Dunkelheit.

Ein gruseliger Film-Abend: Wer es gemütlich mag, kann die Süßigkeiten auch auf dem Sofa naschen und dabei einen Film schauen. Ein bisschen gruselig darf der auch für Kinder sein, Eltern sollten aber natürlich auf das Alter und die Empfindsamkeit ihres Nachwuchses Rücksicht nehmen. Albträume will hinterher niemand haben!

Wie feiern andere Länder in diesem Jahr Halloween?

Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen müssen auch viele Grusel-Fans in anderen Ländern am Halloween-Wochenende auf Partys und Besuche bei der Nachbarschaft verzichten. In einigen Ländern gibt es wegen der Ausgangssperre sowieso keine andere Möglichkeit, als zu Hause zu bleiben. Auch die bekannte Halloween-Party von Heidi Klum in den USA fällt aus.

