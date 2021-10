Wolfsburg

Am Halloween-Wochenende ist in Wolfsburg einiges los. Zwei Halloween-Partys mit Karaoke und Live-DJ steigen. Kids können im Planetarium auf eine Halloween-Reise durchs Universum gehen. Und in Wolfsburger Kinos gibt es ein umfangreiches Angebot an Gruselfilmen. Hier die WAZ-Übersicht:

Das ist im Irish-Pub los:

Irish Pub: Nach anderthalbjähriger Corona-Pause steigt im Irish-Pub in der Schiller-Galerie wieder eine Karaoke-Nacht kombiniert mit Halloween. Los geht es am Samstag um 20 Uhr. Verkleidungen sind erwünscht, auch das Theken-Personal ist gruselig verkleidet und serviert spezielle Halloween-Cocktails und . Es gilt 2G, nur wer nachweislich geimpft oder genesen ist kommt ins Pub. Ab sofort gibt es im Irish Pub auch eine neue Getränke- und Speisekarte. „Wir haben jetzt acht verschiedene Draft -Biere im Sortiment und dazu jede Menge neuer Cocktails“, sagt Inhaber Andreas Nannos.

Das ist in der Viva Lounge los:

Viva Lounge: Am Samstag herrscht im Kaufhof Halloween-Ausnahmezustand: In der Viva-Lounge gibt es schaurige Cocktails, gruselige Deko und einen DJ den passenden Soundtrack aus Hip-Hop und Black Music von DJ Bala. Einlass ist ab 21 Uhr. Für Verkleidete ist der Eintritt kostenlos, alle anderen zahlen fünf Euro. Es gilt die 3G-Regel.

Das ist im Planetarium los

Planetarium: Zum Abschluss der Herbstferien öffnen sich am Sonntag um 14.30 und 16 Uhr die Tore ins Reich der Geister und Gespenster, wenn unter den 9000 Sternen des Planetariums die Geschichte von Halloween erzählt wird: vom gemeinen Jack O’Lanthern, der den Teufel austrickste und seitdem mit einer Kürbislaterne zwischen den Welten wandern muss und vom Tag der Toten in Mexiko. Das Programm dauert circa 50 bis 60 Minuten, Karten gibt es an der Tageskasse.

Diese Filme zeigen die Kinos an Halloween:

Kino im Hallenbad: Den passenden Film für den Halloween-Abend gibts im Hallenbad am Sonntag: Bei „Promising Young Woman“ führt Protagonistin Cassie ein Doppelleben: Tagsüber langweilt sie sich bei ihrem Job im Coffeeshop, nachts gibt sie sich in Bars und Clubs als betrunken aus. Wenn Männer mit düsteren Hintergedanken sie zu sich nach Hause bringen wollen, erteilt sie ihnen dann eine Lektion. Auf dieser Mission ist Cassie nicht zum Spaß. Der Grund ist ein traumatischen Erlebnis, das ihre Freundin Nina während des gemeinsamen Studiums hatte. Karten gibt es an der Abendkasse. wird ab 20 Uhr im Hallenbad-Kino gezeigt.

Halloween-Helden des Wolfsburger Kinoprogramms: Cassie, Serienmörder Michael Myers und Alien-Parasit Venom Quelle: dpa

Cinemaxx Wolfsburg: Gleich zwei Schocker stehen im Cinemaxx am Sonntag auf dem Programm. „Halloween Kills“ ist die Fortsetzung der legendären „Halloween“-Franchiese mit Serienmörder Michael Myers. Der neue Film schließt nahtlos an den ersten Teil von 2018 an. Während Myers Opfer mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wird, befreit sich der totgeglaubte Serienmörder aus einem brennenden Haus. Er ist fest entschlossen, seine Opfer weiter zu jagen.

Bei „Venom – Let There Be Carnage“ lebt der Journalist Eddie Brock mit dem außerirdischen Parasiten Venom in seinem Körper. Während Eddie sich seiner journalistischen Karriere widmen möchte, will Venom lieber Bösewichte jagen. Indem sie die Opfer des Serienkiller Cletus Kasady suchen, einigen sie sich auf einen Kompromiss. Der sollte eigentlich hingerichtet werden, kann aber entkommen, weil er selbst einen außerirdischen Parasiten namens Carnage in sich trägt. Eddie und Venom haben also viel zu tun.

Beide Filme gibt es jeweils Samstags und Sonntags mit mehreren Vorstellungen. Tickets gibt es beim Cinemaxx und online auf Cinemaxx.de

Von Niklas Jan Engelking