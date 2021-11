Halloween-Ärger in Vorsfelde: Deko und Süßigkeiten geklaut

Wolfsburg

Zu Halloween sind am Sonntag wieder viele Wolfsburger Kinder mit schaurigen Verkleidungen von Tür zu Tür gezogen. Wer ihnen aufmachte, den stellten sie vor die Wahl: „Süßes oder Saures!“ In Vorsfelde nahmen Unbekannte offenbar gleich ganze Schüsseln mit Süßigkeiten und Deko mit. Ihre Gier könnte Auswirkungen auf das nächste Halloweenfest haben...

Anwohner der Max-Valentin-Straße hatten Leckereien vor die Haustür gestellt, damit die kleinen Halloween-Fans sich daran bedienen können. Wenig später waren die Behälter samt Inhalt verschwunden. „Traurig, wie das Vertrauen missbraucht wird“, meint Anwohnerin Katrin Arlt-Moll. Anzeige wolle sie nicht erstatten, „aber darauf aufmerksam machen.“

Unbekannte lassen Deko mitgehen

Auch am Adlerring schlugen Diebe zu: „Wir geben uns jedes Jahr Mühe ein schönes Halloween für euch zu gestalten, aber wenn ihr Blödsinn macht und Schüsseln entwendet, ist die Motivation nächstes Jahr nicht mehr vorhanden“, postet eine Facebook-Nutzerin. Auf WAZ-Nachfrage schreibt sie: „Ich werde im nächsten Jahr nichts mehr anbieten, meine Lust auf Halloween ist vergangen.“

Eine andere Nutzerin berichtet: „Bei mir haben die Kids Deko mitgehen lassen, das erste mal in 15 Jahren.“ „Sehr traurig“ findet das eine andere Nutzerin. Wo es in Vorsfelde am Halloween-Abend doch „so schön und so voll gewesen“ sei. „Ich finde es halt schade, wenn einige wenige verursachen, dass man im nächsten Jahr eben weniger oder gar nichts mehr macht“, bedauert eine Nutzerin.

Derweil gab es für die Polizei laut einer Sprecherin keine Einsätze wegen Halloween. Ob die Vorsfelder Diebe noch zur Vernunft kommen? Die betroffene Facebook-Nutzerin vom Adlerring gibt ihnen jedenfalls die Gelegenheit: „Seid so vernünftig, entschuldigt euch, bringt die Sachen zurück, damit Halloween nächstes Jahr genau so stattfinden kann wie dieses Jahr.“

Von Nilas Jan Engelking