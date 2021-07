Westhagen

Autodiebe haben in Westhagen einen grauen VW Multivan gestohlen. Der Wagen stand am Dienstagabend in der Halleschen Straße. Das 13 Jahre alte Fahrzeug verschwand zwischen 18 und 22 Uhr am Straßenrand vor dem Wohnhaus des rechtmäßigen Besitzers. Der geschätzte Schaden liegt bei 8500 Euro. Hinweise zum Verschwinden des VW Multivan nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel. 05361-46460 entgegen.

Von der Redaktion