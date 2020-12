Wolfsburg

Corona zwingt Musiker, weiterhin kreativ zu sein: Das Team von Youth and Culture, eine Kooperation vom Hallenbad und der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg, veröffentlicht ab Mittwoch, 2. Dezember, wöchentlich „ Quarantäne Sessions“. Dafür produzieren Bands und Singer-/Songwriter aktuelle Livemitschnitte von Konzerten und präsentieren sie auf Youtube. Den Anfang machen mit „Ewige Elite“ und „ Cosmo & the Vibelines“ gleich zwei Konzerte.

Die Künstler nehmen ihre Konzerte als „One Take Show“ im Hallenbad auf

In Zukunft will Youth and Culture immer Mittwochs um 19 Uhr ein neues Video veröffentlichen. Die 20 bis 40 Minuten langen „ Quarantäne Sessions“ aus dem Hallenbad sollen in der „kulturarmen“ Zeit für etwas Abwechslung sorgen. Dabei sind verschiedene Genres vertreten. Die Sessions funktionieren nach dem folgenden Konzept: Sowohl die Musik als auch der Videoschnitt werden live erstellt – als „One Take Show“. Es gibt keinerlei Nachbearbeitung, die Konzerte sollen inhaltlich und auch technisch nicht perfekt sein.

„Wir wollen in erster Linie Künstlern die Gelegenheit geben, einen Livemitschnitt zu produzieren. Professionelles Licht und Sound gehören natürlich dazu, wir ergänzen das Ganze dann mit bis zu vier verschiedenen Kameraperspektiven, um das Bild quasi rund zu machen“, erklärt Lars Hung von Youth and Culture. „Im Oktober hatten wir noch die Chance, Bands aufzunehmen, derzeit sind leider nur noch Solokünstler bzw. Duette möglich. Wir hoffen, dass wir möglichst bald auch wieder Konzerte mit Bands machen können“, berichtet Hung weiter. Grund dafür ist, dass sich aktuell nur Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Die Konzertreihe „ Quarantäne Sessions“ soll bis ins nächste Jahr laufen und – so die Idee – nach Corona einen neuen Namen bekommen.

Den Anfang zu den „Quarantäne-Sessions“ machen zwei Punk-Bands

Den Start der Reihe am 2. Dezember machen die Punk-Band „Ewige Elite“ und die Punkrock-Band „ Cosmo & the Vibelines“. Es folgen unter anderem Steamgenerator, Anthony Miller, Mainy Aiuto, HansHeinzPeterGeorgFritz und Cosmo Thunder.

Die „ Quarantäne Sessions“ sind auf Youtube auf den Kanälen von Youth and Culture und dem Hallenbad zu finden. Stichwort: „quarantäne sessions (plus der jeweilige Künstler)“

