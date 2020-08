Stadtmitte

Das Hallenbad ist aus dem Betriebsurlaub zurück und bietet wieder einige Veranstaltungen an. Dazu gehören Konzerte im Biergarten, aber auch spannende Kinofilme.

Am Donnerstag, 13. August, steht Wapani auf dem Programm: Mit Doubassin Sanogo kommt ein bekannter Musiker des westafrikanischen Landes Burkina Faso in den Biergarten. Doubassin Sanogo stammt aus einer Familie von Griots – das sind Musiker im nordwestlichen Afrika – die die mündliche Tradition bewahren und überliefern.

Musik erinnert an einen Roadtrip durch Amerika

Anthony Miller kommt am Samstag, 15. August, in den Biergarten. Er schreibt, singt und spielt seine eigenen Songs über den Weg zu sich, und was es bei dieser Reise alles zu entdecken gibt. Die zeitlose und weite Instrumentierung erinnert an einen Roadtrip durch Amerika.

Am Donnerstag, 20. August, steht eine Krimi-Lesung mit Tillmann Thiemig auf dem Programm. Dann wird der beschauliche Biergarten des Hallenbads zum blutigen Tatort. Musikalisch begleitet von seinen langjährigen Weggefährten Heinrich Römisch (Bass und Sounds) und Elmar Vibrans ( Piano) präsentiert der Vorsfelder Autor Tilman Thiemig in lauschiger Sommerabend-Atmosphäre seinen neuen Ostseekrimi „Ahrenshooper Narrenspiel“.

Neues Album von „Final Impact“ ist erwachsener

Final Impact ist am Samstag, 22. August zu Gast. 2015 veröffentlichten die Jungs ihr Debütalbum „Turn The Page“. Sänger Till, Schlagzeuger Jonas, Bassist jc und Gitarrist Phil klingen auf ihrem zweiten Release „Dying‚ Til We Care“ abgeklärter, reflektierter und im positivsten Sinne erwachsener.

Final Impact: Konzert im Hallenbad-Biergarten am 22. August. Quelle: Veranstalter

Ein vertrautes Gefühl – das hinterlässt Johnethen Fuchs, der am Samstag, 29. August, im Biergarten auftritt. Ob verstärkt mit Band, im Akustik-Set-Up oder solo in Singer-Songwriter-Manier: Der UK-inspirierte Fuchs hat ein intuitives Gespür dafür, Texte und Melodien zum Treiben- und Träumen-lassen zu schreiben.

Johnethen Fuchs: Der Singer-Songwriter tritt am 29. August im Hallenbad-Biergarten auf. Quelle: Veranstalter

Eine Mischung aus melancholischem Folk, Punk und Blues

Der Singer-Songwriter Emily’s Giant kommt am Samstag, 5. September, erneut zu uns in den Biergarten. Mit außergewöhnlicher Stimme, einer Gitarre und einer Geige bietet Robert Groos-Albouts eine Mischung aus melancholischem Folk, Punk und Blues.

Stürmer Deluxe ist am Samstag, 12. September, zu Gast. Stürmer Deluxe ist eine Deutsch-Poprock-Coverband aus Wolfsburg. Sie hat ein treffendes Motto: „Was nicht rockt, bringen wir zum Rocken!“ Und genau das spiegelt sich auch im Repertoire der Band wieder. So kann sowohl zu den alten Rockklassikern, aber auch zu neueren Pop-Rock-Songs mitgesungen werden.

Alle Konzerte beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei schlechter Witterung fallen die Veranstaltungen ersatzlos aus. Mehr Infos zu den Konzerten und das Kinoprogramm gibt es im Internet unter www.hallenbad.de.

