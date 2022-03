Stadtmitte

Mit viel Charme, großer Spielfreude und wunderbaren Liedern begeisterte die Hamburger Musikerin Anna Depenbusch am Samstagabend das Publikum im Hallenbad. Das Konzert fand im Rahmen der Singer-Songwriter-Reihe „Song Birds“ der Volksbank BraWo statt.

Die Künstlerin strahlte übers ganze Gesicht. Es war ihr erstes Konzert in diesem Jahr. Das sei sozusagen ein erstes Date mit dem Publikum, sagte sie. „Da kann alles passieren.“ Was passierte war auf jeden Fall ein herzlicher Konzertabend, der von der Musik, den Texten und der Authentizität der Künstlerin lebte.

Depenbusch plauderte über ihren Konzertflügel

Depenbusch hatte ein breites Repertoire mitgebracht an Songs aus ihrer gesamten bisherigen Schaffensphase. Zwischendurch plauderte sie ein bisschen. Da wirkte die 44-Jährige wie ein junges, freches Mädchen mit ganz viel Schalk im Nacken.

Sie erzählte von ihrer „Frau Rachals“, einem mehr als 100 Jahre alten Flügel, den sie in Zusammenarbeit mit einem Klavierbauer liebevoll restauriert hatte. Dabei habe er sie mehrfach darauf hingewiesen, dass sich das bei diesem Instrument auf keinen Fall mehr lohne.

Lichtinstallationen sorgten für eine intime Atmosphäre

Und ob es sich gelohnt hat. Denn Frau Rachals erzähle ihr manchmal Geschichten, sagte Anna Depenbusch. Die bringe sie dann auf neue Songideen. Das Resultat kann sich sehr gut hören lassen. Besonders gerne schreibe sie Lieder über Geschichten aus ihrem Umfeld und Bekanntenkreis. Dazu gehöre auch das bekannte Liebesreigen-Lied „Tim liebt Tina“.

Der nur vom Klavierspiel begleitete Gesang, die räumliche Nähe zum Publikum, die wunderbaren Lichteinstellungen und Projektionen sorgten für eine intime Atmosphäre, in der sich der sprühende Charme der Hamburgerin frei entfalten konnte.

Kack und charmant: Anna Depenbusch, Quelle: Britta Schulze

Dazu gehörten auch die kleinen Geschichten zwischendurch. So erfuhr man, dass „Glücklich in Berlin“ keinesfalls ein Liebeslied ist. Es ist einer guten Freundin gewidmet. „Als sie nach Berlin gezogen ist, habe ich ihr das Lied sozusagen hinterhergeworfen“, sagte Depenbusch und verriet: Es muss irgendwie gewirkt haben, denn die Freundin wohnt jetzt wieder in Hamburg.

Anne Depenbusch kann wie Ilse Werner pfeifen

Das Stück „Alles auf Null“ begleitete sie auch am Konzertflügel, allerdings indem sie den als Percussionsinstrument nutzte und darauf den Rhythmus klopfte. Als sie sang „Ich weiß, ich fall so aus der Zeit, weil ich mit Schreibmaschine schreib, weil ich tagträume stundenlang und wie Ilse Werner pfeifen kann“ unterbrach sie und fragte keck: „Soll ich mal zeigen?“.

Dann pfiff sie sehr schön. Am Ende durfte das Publikum dann noch in einem wunderbar kakophonischem Pfeif-Solo zusammen mit der Künstlerin musizieren. Das passte in diesen Abend, der so unterhaltsam, authentisch, tiefsinnig und fröhlich zugleich war.

Von Robert Stockamp