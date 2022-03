Wolfsburg

„Es ist immer so schön mit dir“ heißt das Buch von Heinz Strunk, das der Rowohlt-Verlag als „katastrophalen Liebesroman“ anpreist und das 2021 für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Am Freitagabend las der Schriftsteller, Satiriker, Hörspielproduzent und Schauspieler im Nichtschwimmerbecken im Kulturzentrum Hallenbad. Das Publikum amüsierte sich glänzend über die humorvolle und dabei eigentlich ernüchternd traurige Lovestory.

Heinz Strunk ist eine Kunstfigur – und doch schimmert bei der Person auf der Bühne ebenso wie in seinen Geschichten immer ein wenig die Realität des konkret Erlebten hindurch. Das Buch „Es ist immer so schön mit dir“ beschreibt sehr treffend männliche Befindlichkeiten während der sogenannten Midlife-Crisis. Der Antiheld der Geschichte bleibt nicht umsonst namenlos. Er ist ein Archetypus des deutschen Mittvierzigers unserer Zeit – ein unsicherer Egozentriker, geplagt von Selbstzweifeln.

Satiriker Heinz Strunk im Wolfsburger Hallenbad

Die Frauenfiguren des Romans – ob sie nun Julia, Vanessa, Verena oder Ina heißen – vermitteln grundsätzlich kein viel besseres Bild. „Ich kann wohl nur hoffen, dass ich keine Ina bin“, sagte eine Zuhörerin nach der Lesung. Mit einem breiten Grinsen.

Lose Blattsammlung: Direkt aus dem Buch zu lesen künde von „schlechter Vorbereitung“ klärte Strunk das Publikum auf. Und eine Wasserflasche habe er auch nicht mit auf die Bühne genommen, weil die Zuhörenden schließlich ebenfalls keinen Picknickkorb dabei hätten. Als daraufhin zwei Frauen im Raum hörbar anstießen, musste zur Abwechslung auch Strunk selbst lachen. Quelle: Roland Hermstein

Strunks Humor und seine unnachahmliche Bildsprache lassen sein Publikum über das Unglück der anderen ganz ohne schlechtes Gewissen lachen; und vielleicht auch ein bisschen über sich selbst. Sogar die schmerzhafte Trennung des Liebespaares am Ende der Geschichte ist fast ein Happy End. Auf jeden Fall ein besseres Ende, als wenn die beiden – wohl die größte Angst des Protagonisten – tatsächlich in Kooperation mit der nebenan lebenden psychisch labilen (Schwieger)-Mutter mehrere Kinder in einer Doppelhaushälfte in einem Vorort aufgezogen hätten.

Froh waren das Hallenbad-Team ebenso wie sein prominenter Gast darüber, dass nach der Corona-Winterruhe Live-Kultur endlich wieder möglich ist. Die Pandemie-Pause habe er genutzt, um seine Aussprache mit Hilfe eines „Professor Pfläumlein“ zu verbessern, hatte Strunk zu Beginn der Veranstaltung verkündet. Dass etliche Sitzplätze als Corona-Spätfolge trotzdem leer blieben, nahm er nicht persönlich: „Das ist den Umständen geschuldet. Ich komme trotzdem wieder nach Wolfsburg.“

Von Andrea Müller-Kudelka