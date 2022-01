Stadtmitte

Mit bekannt derbem Humor und Nonsens-Klamauk belustigte das Frankfurter Comedy-Duo Mundstuhl am Dienstagabend ein corona-bedingt deutlich reduziertes Publikum. „170 Zuschauer wären im Saal erlaubt gewesen, aber wir hatten rund 50 Stornierungen wegen der 2G-plus-Regelung. Viele Gäste hatten wohl keine Lust, sich boostern oder testen zu lassen...“, bedauerte Anna Deileke vom Hallenbad. Und selbst von den reduziert bereitgestellten Sitzplätzen blieben noch etliche frei.

Eigentlich schade, denn Mundstuhl bot vielfältige Gelegenheit, mal wieder herrlich dreckig zu lachen. Schon beim Betreten des Saales durfte man nicht zart besaitet sein: Eine Hardcore-Bedröhnung mit Schlagern von Roger Whittaker & Co. nahm die Gäste ironisch in Empfang. Die Zuschauer – unter ihnen vermutlich viele Wiederholungstäter, den witzigen Zwischenrufen nach zu urteilen – nahmen die Steilvorlage mit Humor und skandierten direkt „Zugabe“ - noch vor Beginn der Show.

Mundstuhl im Hallenbad: „Is’ doch alles scheiße im Moment...“

Die aktuelle corona-bedingte Stimmungslage imitierend eröffnetem die Echo-Preisträger ihre Show mit einer Schimpftirade: „Is’ doch alles scheiße im Moment. Zwei Jahre hat es gedauert, bis wir hier endlich spielen durften. Und denn sind wir auch noch viel zu früh losgefahren – Stau eingeplant, dabei war gar keiner!“ - Genau! Humor ist, wenn man trotzdem lacht!

Sogar der Dieselskandal wurde durch den Kakao gezogen

Das kühle norddeutsche Publikum ging unerwartet gut mit und konnte auch bei sympathischen Patzern gut mitlachen. Neben politisch korrekten Formulierungen und ostdeutschen Biographien wurde selbst das Dieselthema sympathisch durch den Kakao gezogen: „Aus meinem Diesel, einem Mercedes-Benz 200 D, kam hinten kein Feinstaub raus. Das waren Briketts!“ Gegenfrage: „Aber den fährst du doch immer noch?“ „Ja, aber jetzt hat er ein H-Kennzeichen.“

„Mundstuhl“ als die ostdeutschen Mädels „Peggy & Sandy“. Quelle: Simone Willmann

Das Frankfurter Comedy-Duo zeigte ein breites Repertoire an stilisierten Figuren: Herrlich ostdeutsch Peggy & Sandy mit Themen wie rechtem Gedankengut und vulgärem Vokabular, aber einfach lustig: „Wenn es um Verhütung geht, ist die Pille nur das Zweitbeste, was man schlucken kann.“ Ebenso ironisch überzeichnet: „Malte & Torben“, das „No-Pressure“-Duo, der brüllend-primitive Grill-Schorsch und ein Highlight jeder Show: Die Gucci-Gang Dragan & Alder, deren Stärke auch nicht in politisch korrekten Sprüchen liegt.

Von Simone Willmann