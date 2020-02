Besonders am Morgen wird’s eng in den Enno-Zügen: Viele Pendler nutzen die Regionalbahn, um zur Arbeit in Wolfsburg zu gelangen. „Die Fahrgastzahlen haben sich deutlich gesteigert“, sagt Hennig Brandes, Verbandsdirektor des Regionalverbandes Großraum Braunschweig. Deshalb bekommt der Enno mehr Sitzplätze.