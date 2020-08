Hallenbad: Musiker Johnethen Fuchs begeisterte im Biergarten

Stadtmitte

Der Singer-Songwriter Johnethen Fuchs bescherte dem Publikum im Biergarten des Hallenbads einen unterhaltsamen Samstagabend. Der sympathische Dresdener stand alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne. Das mehr als eineinhalbstündige Programm wurde dabei an keiner Stelle langweilig.

Musiker gewährt beim Biergarten-Konzert viele Einblicke in seine Gedankenwelt

Johnethen Fuchs macht sich sehr verschiedene Gedanken in sehr unterschiedlichen Situationen. So zum Beispiel als er eines Nachmittags nach einer langen Partynacht im Dresdener Viertel Neustadt im Park aufwachte „mit dem Konterbier an meiner Seite“ und dann dazu kam, ein Lied über einen verkaterten Morgen zu schreiben.

Diese und andere Einblicke gewährte der Musiker dem Publikum. Zwischen jedem Song hatte er was zu erzählen, stimmte dabei gerne seine Gitarre nach. So erfuhr man auch, dass er sich schon Sorgen um den Ruf seiner Heimatstadt machte und zur Ehrenrettung als Einwohner einen Song für Toleranz und gegen rechte Hetze schrieb.

Unterhaltsam, so ein kleines bisschen im Hannes-Wader-Stil, nur nicht mit ganz so langen Stimmpausen, war es somit alleine schon durch die lockeren Erzählungen Johnethen Fuchs’. Natürlich hatten aber auch seine Musik und vor allem seine Stimme einen großen Anteil am Gelingen des Abends.

Die Kompositionen des Musikers funktionieren sowohl mit Band als auch alleine

Er spielt auch mit Band. Auf seinen Alben ist das so zu hören. Aber seine Kompositionen funktionieren ebenso gut, wenn er sie alleine präsentiert. Er spielte dabei nicht nur Stücke der beiden bereits erschienenen Alben, sondern auch ein paar Stücke, die es bisher noch nicht zu kaufen gibt. Die Arbeit am neuesten Werk waren für ein paar Monate unterbrochen.

Seine leicht röhrige Stimme, die im Hintergrund immer etwas knorrig bis brüchig klingt, war wunderbar anzuhören sowohl in den breiten, tieferen Tonlagen als auch bei hoher Stimme. Dazu waren die Stücke sehr unterschiedlich gestaltet, mal sanft und leise, mal sehr dynamisch, dann aber auch direkt einfach volles Pfund nach vorne.

Johnethen Fuchs hatte eine starke Bühnenpräsenz. So hatte er kaum Mühe, das doch recht weit weg sitzende Publikum trotz allem emotional zu erreichen und mitzunehmen. Daher war es ein toller musikalischer Abend in der schönen Atmosphäre des Biergartens unter Bäumen bei nahendem Sonnenuntergang.

Die nächsten Biergarten-Konzerte werfen ihre Schatten bereits voraus

Am nächsten Samstag ist der Singer-Songwriter Emily’s Giant erneut zu Gast im Biergarten. Für Partystimmung sorgt schließlich am 12. September die Deutsch-Poprock-Coverband „Stürmer Deluxe“ mit toller Bühnenshow. Bei allen Biergartenkonzerten im Hallenbad ist der Eintritt frei.

