Wolfsburg

Trotz Corona finden in diesem Jahr die 12. Lesetage im Hallenbad-Kulturzentrum satt. Doch die Gästeanzahl ist wegen des Virus diesmal nur auf 80 begrenzt ist. Ansonsten ist das Programm hochkarätig wie immer: Künstler wie Heinz Rudolf Kunze, Tine Wittler und Ijoma Mangold sowie Newcomerin Paula Irmschler kommen vom 4. bis zum 28. November in die VW-Stadt.

„Die Autoren standen vor der Corona-Krise fest, daher mussten wir nur noch die geänderten Rahmenbedingungen wie Gage und Zuschauerzahl besprechen“, erklärt Anna Deileke vom Hallenbad. Sie organisiert die Lesetage seit 2016. Üblicherweise wird das Programm im Frühjahr vorgestellt, aufgrund der Pandemie haben die Verantwortlichen die Präsentation verschoben. „Uns ist wichtig, dass in der Stadt wieder mehr Kultur angeboten wird“, sagt Hallenbad-Geschäftsführer Frank Rauschenbach. Deileke fügt hinzu: „Den Autoren ist es egal, ob sie vor 280 oder 80 Gästen auftreten.“

Autoren werden nicht an den Ticketverkäufen beteiligt

Jedoch wirkt sich die reduzierte Gästeanzahl auf die Kasse aus. Bei den letzten Lesetagen wurden die Autoren an den Ticketeinnahmen beteiligt. Somit bekamen die Künstler mehr Geld, wenn die Veranstaltung ausverkauft war. Dieses Verfahren wurde in Absprache mit den Künstlern ausgesetzt. Die Eintrittspreise haben sich laut den Organisatoren nicht verändert und richten sich nach dem jeweiligen Künstler. Mit Hilfe des Sponsors Ehme de Riese, der das Literaturfestival von Beginn an unterstützt, wird für die Lesetage in der ganzen Stadt geworben. „Die Lesetage sind mir ans Herz gewachsen und ich bin zuversichtlich, dass alle Tickets verkauft werden“, so De Riese.

Debüt-Roman, Cartoon-Show und „ The Beatles “: Lesetage in Wolfsburg sind wie immer abwechslungsreich

Den Auftakt macht der Autor und Kabarettist Frank Goosen, der in seinem neuen Roman „ The Beatles“ seiner lebenslangen Obsession für die Künstler freien Lauf lässt. Der Comic-Zeichner Piero Masztalerz entwickelt live auf der Bühne im Hallenbad Figuren und erweckt sie mit seiner facettenreichen Stimme und seiner Gitarre zum Leben. Paula Imrschler stellt ihren Debüt-Roman „Superbusen“ in der Stadtbibliothek vor.

Heinz Rudolf Kunze kommt zu den Wolfsburger Lesetagen

Tine Wittler kommt mit ihrem Buch „Die Prinzessin und der Horst“ nach Wolfsburg. Der Bestseller von 2002 erinnert an „ Sex and the City“ oder „ Bridget Jones“. Im Kulturzentrum verwandelt sich Wittler in alle Protagonisten und bringt ein Spektakel zwischen Lesung und Schauspiel auf die Bühne. Ijoma Mangold kommt wohl mit dem aktuellsten Titel in die VW-Stadt: Sie hörte sich in den Kneipen um und entwarf „Der innere Stammtisch – Ein politisches Tagebuch“. Das Buch behandelt Donald Trump, Greta Thunberg, den Terror von Hanau und sogar das Corona-Virus – es erscheint erst am 15. September.

Neben dem Hallenbad und der Stadtbibliothek findet in diesem Jahr zum ersten Mal eine Lesung in der Aula des Ratsgymnasium statt. Mit Abstand können 150 Gäste den Liedermacher Heinz Rudolf Kunze erleben, wobei er keine Musik macht, sondern eine klassische Lesung aus seinem Buch „Wenn man vom Teufel spricht“ präsentiert. Kunze befasste sich mit 200 Themen, darunter Pegida, Fake-News und die Bedrohung der Meinungsfreiheit.

Lesetage 2020: Das Programm Der Vorverkauf für die Lesetage im Hallenbad-Kulturzentrum startet am Mittwoch, 9. September, um 10 Uhr. Die Tickets gibt es in der Konzertkasse der WAZ, Porschestraße 74, im Hallenbad und online unter www.hallenbad.de. Die Vorverkaufsstelle im Kulturzentrum ist Montag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, die Plätze sind wegen Corona begrenzt. Im Hallenbad können 80 Zuschauer im Saal sitzen, in der Stadtbibliothek Wolfsburg 40 und im Ratsgymnasium 150. Bis zum Sitzplatz muss eine Maske getragen werden, die darf während der Veranstaltung abgenommen werden. Hier die Übersicht des Programms: Mittwoch, 4. November, Hallenbad: Frank Goosen liest aus seinem Buch „ The Beatles“ vor. Freitag, 6. November, Hallenbad: Der Cartoonist Piero Masztalerz singt, liest und malt seine Figuren live. Donnerstag, 12. November, Hallenbad: Der Literaturkritiker Ijoma Mangold liest aus seinem aktuellen Buch „Der innere Stammtisch –Ein politisches Tagebuch“. Freitag, 13. September, Hallenbad: Juliane Streich beschäftigte sich mit 50 Jahren Musikgeschichte und schrieb 140 Kurzgeschichten. Die Berlinerin präsentiert „These Girls – Ein Streifzug durch die feministische Musikgeschichte“. Samstag, 14. November, Stadtbibliothek: Paula Irmscher bringt ihren Debüt-Roman „Superbusen“ mit und zeichnet ein anderes Bild von der Stadt Chemnitz. Freitag, 20. November, Hallenbad: René Marik hat mit seiner musikalischen Lesung „Wie einmal ein Bagger auf mich fiel“ schon die Häuser in Berlin gefüllt. Donnerstag, 26. November, Hallenbad: Tine Wittler präsentiert ihren Bestseller „Die Prinzessin und der Horst“ in neuer Variante. Samstag, 28. November, Aula im Ratsgymnasium: Heinz Rudolf Kunze liest aus seinem kontrovers diskutierten Buch „Wenn man vom Teufel spricht“ vor.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig