Nach dem gelungenen Start mit dem Open-Air-Kino fand am Freitagabend das erste Konzert nach der Corona-Pause im Biergarten des Hallenbads statt. Der Hannoveraner Künstler Lukas Dolphin begeisterte das Publikum mit tollen Kompositionen, starker Stimme und atmosphärischer Musik.

Etwas anders als vor dem Corona-Shutdown war es schon noch, aber das Open-Air-Konzert kam doch ziemlich nah ans gewohnte Flair heran. Die Zuschauer waren relativ weit weg von der Bühne und verstreut über den riesigen Biergarten. Doch Lukas Dolphin erreichte seine Zuhörer trotzdem mühelos mit seinen schönen Songs.

Biergarten : Liegestühle im Schatten der Bäume

Liegestühle und Tischgruppen waren im Schatten der großen Bäume verteilt, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Dank des schönen Ambientes im Biergarten entstand so aber trotzdem eine tolle Atmosphäre, zu der die Musik von Lukas Dolphin hervorragend passte.

Der 26-jährige Hannoveraner überzeugte mit seinem Indie-Pop-Rock, der vor allem von seinem tollen Gesang lebte. In ausdrucksstarker Stimme, zumeist Kopfstimme oder hohe Bruststimme, sang er über melancholische Gefühle, poetische Gedankenspiele und alltägliche Wehmut.

Lukas Dolphin im Kulturzentrum : Er brauchte keine Effekte

Der glasklare, mühelose Gesang und die von ihm gespielte Akustikgitarre bildeten den Kern seiner Musik. Dabei kam er bei seinem Gesang fast komplett ohne jede Effekte aus, was den Vortrag noch viel eindringlicher machte. Begleitet wurde er dabei mal von einer E-Gitarre, einem E-Bass oder auch am Keyboard. Hier entstanden die teils sphärischen Klänge, die den Liedern den richtigen Raum gaben.

Das Publikum im gut besuchten Biergarten applaudierte begeistert. Es entstand über die Entfernung trotzdem eine Nähe und endlich wieder richtige Konzertatmosphäre. Lukas Dolphin kam seinem Publikum mit sicherem Abstand aber auch mal näher und ging unverstärkt mit der Gitarre singend durch die Reihen.

An den nächsten beiden Freitagen wird die Biergarten-Konzertreihe fortgesetzt mit den „Creeper 2“ am 3. Juli und „Joules The Fox“ am 10. Juli. Der Eintritt ist frei.

Von Robert Stockamp