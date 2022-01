Wolfsburg

Poetry Slam, Kino und der Besuch vom Ausbilder Schmidt: Vom 12. bis 20. Januar finden einige Veranstaltungen unter den geltenden Corona-Regeln im Kulturzentrum Hallenbad statt. Die WAZ gibt einen Überblick.

„Panamericana – Mit dem Rad von oben nach unten“

– Karin Klaus-Witten und Fritz Witten laden am Mittwoch, 12. Januar, zu einem lebendigen und inspirierenden Abend über ihr jüngstes Radreise-Abenteuer mit Fotos, Filmschnipseln und vielen Geschichten ein. 2018 radelten die Wolfsburger in zwölf Monaten von Los Angeles nach Feuerland. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr auf der Großen Bühne statt, der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung wird unter meyer@hallenbad.de gebeten.

In Argentinien: Karin Klaus-Witten und Dr. Fritz Witten. 2018 ging es von Los Angeles nach Feuerland, über das Abenteuer berichten sie im Hallenbad Wolfsburg. Quelle: Witten

Kinofilm „The French Dispatch“

Der Film „The French Dispatch“ läuft auf Englisch mit deutschen Untertiteln am Mittwoch, 12. Januar, um 20 Uhr im Kino des Hallenbad. In dem Streifen erinnern sich Mitarbeiter an drei Geschichten, die im Laufe der Zeit in einem Magazin erschienen sind. Wahrscheinlich wird der Film deshalb die Genres Komödie, Drama und Romanze aufgezählt. Der Eintritt kostet sechs Euro, Tickets ab 19.30 Uhr nur an der Abendkasse. Im Kino gilt die 2G-Plus-Regel, eine Boosterimpfung befreit von der Testpflicht. Das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend.

Trailer zum Film:

Jeden Tag Alkohol: „Der Rausch“ im Wolfsburger Hallenbad

Am Donnerstag, 13. Januar, läuft das Drama „Der Rausch“ vom Regisseur Thomas Vinterberg. Ein Lehrer fühlt sich alt und müde und startet mit seinen Kollegen ein Experiment: Sie wollen konstant 0,5 Promille haben. Am Anfang ist alles positiv, doch die negativen Auswirkungen lassen nicht lange auf sich warten. Der Film startet um 20 Uhr, Tickets für sechs Euro nur an der Abendkasse.

Der Trailer zum Drama „Der Rausch“:

Ausbilder Schmidt – Schackeline, fahr mal der Panzer vor

Ausbilder Schmidt regt sich in seinem neuen Programm köstlich über die Bundeswehr, die heutige Jugend und über sämtliche „Luschen und Luschinen“ auf. Der Comedy-Abend beginnt am Freitag, 14. Januar, um 20 Uhr. Die Tickets kosten 18 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. An dem Abend gelten die 2G-Regeln, ein Ausweis muss vorgezeigt werden.

Holger Müller, alias Ausbilder Schmidt, ist am Freitag im Hallenbad Wolfsburg. Er kennt kein Pardon. Quelle: privat

Drama und Biografie „Lieber Thomas“

Von Sonntag, 16. Januar, bis Mittwoch, 19. Januar, läuft „Lieber Thomas“, jeweils um 20 Uhr. Der Film handelt von einem der größten schriftstellerischen Talente der DDR und auch des wiedervereinigten Deutschlands: Thomas Brasch wurde 1945 als Sohn jüdischer Exilanten in England geboren. Der Eintritt kostet am Sonntag fünf Euro, an den anderen Tagen sechs Euro. Tickets nur an Abendkasse.

Der Trailer zum historischen Film:

Poetry Slam im Hallenbad Wolfsburg:

Am Donnerstag, 20. Januar, ist wieder Dichterschlacht im Hallenbad. Auf der großen Bühne werden erfolgreiche Poetinnen und Poeten aus ganz Deutschland und regionale Autorinnen und Autoren mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander antreten. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, das Ticket kostet 18 Euro und an der Abendkasse 21 Euro.

Dokumentation „Walchensee forever“

Trailer:

Die Filmemacherin Janna Ji Wonders lebte in Rainer Langhans’ Kommune. Um sich selbst zu finden, zieht sich Janna schließlich an den Walchensee zu ihrer Oma zurück. Der Kinofilm läuft am Donnerstag, 20. Januar, um 20 Uhr. Eintritt sechs Euro, Tickets nur an der Abendkasse.

