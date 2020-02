Hallenbad: 20 Bundesliga-Clubs treffen sich zum Erfahrungsaustausch

Stadtmitte

Die Fußball-Bundesliga soll Spielern und Zuschauern nicht nur Spaß machen und die Faszination am Fußball weiter befeuern. Sie hat auch eine gesellschaftliche Vorbildfunktion. Um diese gesellschaftliche Aufgabe kümmert sich der Verein „ Lernort Stadion“. Die Verantwortlichen aus 20 Bundesliga-Vereinen treffen sich aktuell zum dreitägigen Erfahrungsaustausch in Wolfsburg. Am Mittwochabend luden sie zum „Wolfsburger Abend“ mit 100 Gästen aus verschiedenen Einrichtungen ins „Lido“ im Hallenbad ein.

DFL-Stiftung trägt Projekt Lernort Stadion

Getragen wird der Verein „ Lernort Stadion“ von der DFL-Stiftung, aktuell hat er 20 Standorte in Deutschland. Der VfL Wolfsburg sei dabei ein ganz aktiver Standort, wie Stefan Kiefer betonte. Der Vorstandsvorsitzende der DFL-Stiftung lobte das „grün-weiße Klassenzimmer“ des VfL. „Hier wird großartige Arbeit geleistet“, betonte auch Birger Schmidt, der Vorstandsvorsitzende von Lernort Stadion.

Jugendprojekte rund um Fußball

Die Grundidee von Lernort Stadion sind Projekte mit Jugendlichen rund um den Fußball. Wichtig: „Dabei geht es um die Vermittlung von demokratischen Grundwerten“, so Kiefer. Deshalb mache der VfL Wolfsburg ja auch mit, hob VfL-Geschäftsführer Michael Meeske hervor. „Bildung liegt uns am Herzen. Außerdem bringen wir verschiedene Nationalitäten zusammen.“ Das schaffe gegenseitiges Verständnis und Respekt – die Grundpfeiler der Sportart Fußball.

Conny Pohlers und Björn Ferneschild

Wie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Praxis funktioniert, stellten Conny Pohlers und Björn Ferneschild vor: Die frühere Profifußballerin betreut in der VfL-Akademie Jungprofis und ist ebenso wie der Pädagoge Ferneschild im „grün-weißen Klassenzimmer“ aktiv. Mit Projekten vermittele man Werte wie Zivilcourage, Respekt oder Verständnis. Antje Biniek, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg und frühere Mitarbeiterin im VfL-Fanprojekt, betonte die Wichtigkeit von nachhaltigen Projekten: „Die Schule müssen eigene Projekte durchführen, auch wenn wir längst wieder weg sind.“

Verständnis für Schiedsrichter

Witzig-nachdenklich war der Auftritt von Schauspieler und Hobbyschiedsrichter Ronald Schober.

Sein wichtigster Tipp: „Parke niemals auf dem Schiedsrichterparkplatz.“ Man könne 89 Minuten super pfeifen und mache in der letzten Minute einen spielentscheidenden Fehler – dann sei das Auto auf dem Schiedsrichterstellplatz arg gefährdet. Außerdem trat die Sängerin Jula im Rahmenprogramm auf.

