Haftstrafe für Ladendieb: 36-Jähriger landet immer wieder vor Gericht

Manche Fälle kann man einfach nur als „hoffnungslos“ betiteln. Dieser Begriff drängte sich bei einem Prozess vor dem Amtsgericht Wolfsburg am Montag auf: Ein 36 Jahre alter Mann musste sich wegen vier Fällen von Diebstahl in besonders schwerem Fall verantworten. Der Angeklagte sitzt derzeit bereits eine Haftstrafe ab – und wird nun noch länger eingesperrt bleiben.

Der Gesamtwert der gestohlen Waren: rund 1500 Euro

Im Oktober 2019 hatte der Angeklagte unter Drogeneinfluss an zwei Tagen hintereinander in einem Drogeriemarkt in der Porschestraße Haarschneidemaschinen und diverse Parfums gestohlen. Danach ging er laut Anklage in ein benachbartes Telefon-Geschäft und steckte ein teures Smartphone im Wert von 1319 Euro ein. Als er schließlich am zweiten Tag in einer Parfümerie in der City-Galerie vier weitere Parfums stehlen wollte, konnte ihn der Kaufhausdetektiv stellen und der Taten überführen. Der Gesamtwert der gestohlen Waren: rund 1500 Euro.

Im Prozess gab der Angeklagte an, sich nicht an die Taten erinnern zu können, weil er damals Tabletten genommen habe. Im Gespräch mit der Richterin wurde deutlich, wie die Drogenkarriere und die damit einhergehende Beschaffungskriminalität des Angeklagten ihren Lauf nahm: „Es fing an mit Party-Drogen. Ich hatte auch eine Schlosser-Lehre begonnen. Aber dann nahm ich auf der Love-Parade zu viel Kokain. Da ist irgendwas in meinem Kopf durchgebrannt. Seitdem habe ich Paranoia und nehme eigentlich nur Drogen und Tabletten, damit ich wieder normal werde“, nuschelt der Angeklagte undeutlich und fast schläfrig als Erklärung.

Derzeit sitzt der 36-Jährige eine Haftstrafe in der JVA Lingen ab

Sein Vorstrafenregister umfasst bereits 29 Einträge: Angefangen bei gefährlicher Körperverletzung über räuberische Erpressung und diverse Diebstähle bis hin zu PC-Betrug und Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Erwerb und Verkauf von Betäubungsmitteln ist alles mit dabei. Derzeit sitzt der 36-Jährige eine Haftstrafe in der JVA Lingen ab, aus der er in Handschellen zum Prozess vorgeführt wurde. Die Richterin resümierte: „Das einzige, was Ihnen noch helfen kann, ist eine Therapie. Sie sagen, dass Sie keine Erinnerung an den Diebstahl haben, weil Sie Tabletten genommen hatten, und das glaube ich Ihnen auch.“

Die Richterin berücksichtigte dementsprechend strafmildernd, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss stand. Sie verurteilte den Mann zu einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Drogenkonsum und Schuldfähigkeit Die strafmildernde Berücksichtigung einer verminderten Schuldfähigkeit durch Alkohol- oder Drogengenuss ist immer wieder Anlass für juristische Diskussionen. Nicht selten wurden Forderungen nach einer Gesetzesänderung laut. Inzwischen gibt es jedoch grundlegende Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ( BGH), nach denen einem Täter, der seine verminderte Schuldfähigkeit durch einen selbst verschuldeten Rausch herbeigeführt hat, in der Regel keine Strafmilderung mehr gewährt wird. Anders gestaltet sich die Rechtslage jedoch in Fällen, in denen der Täter alkoholkrank oder drogenabhängig ist und daher aufgrund eines unwiderstehlichen oder ihn weitgehend beherrschenden Hanges trinkt beziehungsweise Drogen nimmt. Darüber hinaus kann in den oben genannten Fällen auch eine Unterbringung des Täters in einer Entziehungsanstalt in Betracht kommen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Strafe, sondern um eine sogenannte Maßregel der Besserung und Sicherung.

Von der Redaktion/swi