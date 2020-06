Häusliche Gewalt und Corona: Wolfsburger Sozialarbeiterin berichtet über Kindesmissbrauch

Wolfsburg

Schulen, Vereine, Kitas sind geschlossen- zumindest in weiten Teilen. Gerade jene Orte haben die Türen zu, an denen vor der Krise der Missbrauch an Kindern sichtbar wurde. Doch wie soll psychische, physische oder sexuelle Gewalt in diesen Zeiten an die Öffentlichkeit gelangen? Danica Kahla-Lenk ist Sozialarbeiterin beim Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen. Sie ist oft erste Ansprechpartnerin, wenn es zu Gewalt in der Familie kommt. Die Sozialarbeiterin geht davon aus, dass die Zahl des Kindeswohlgefährdung in der Corona-Krise angestiegen ist. Denn: Die Täter müssen weniger befürchten, dass ihre Handlungen entdeckt werden.

Expertin: Dunkelziffer steigt während Corona wohl an

„Ich gehe davon aus, dass die häusliche Gewalt während der Krise zugenommen hat“, sagt die Sozialarbeiterin. Ein Grund: Das „normal funktionierende Familiensystem“gebe es in der Krise nicht. „Viele Eltern stehen unter immensem Druck“, sagt Kahla-Lenk, „sie kommen an ihre Belastungsgrenze.“ Und: Es gebe kaum Ausweichmöglichkeiten für die Kinder, Besuche bei Freunden oder Aktivitäten im Verein seien stark eingeschränkt.

Anzeige

Missbrauch fällt nicht auf

Die möglichen Folgen der Krise: Kinder werden geschlagen, sie leiden unter Liebesentzug oder verbaler Gewalt, so die Sozialarbeiterin. Und das bleibt während Corona oft im Verborgenen. „Im Moment sieht kein Trainer in einem Verein einen misshandelten Körper“, sagt Kahla-Lenk. Kitas sind geschlossen: „Wem soll eine Vernachlässigung dann auffallen? Wer bemerkt, dass eine Windel mehrere Tage nicht gewechselt wurde?“, fragt die Sozialarbeiterin. Und wenn der Lehrer nicht als Vertrauensperson in der Nähe ist, dann fehle eben ein Ansprechpartner in der Schule. „Kinder klingeln nicht beim Jugendamt und berichten was vorgefallen ist“, so Kahla-Lenk.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Sozialarbeiterin: Zivilcourage ist wichtig

Deshalb sei Zivilcourage in diesen Tagen so wichtig: Jeder müsse aufmerksam sein. Schreit der Nachbar sein Kind an? Droht er mit Schlägen? Wurde ein Kind mehrere Tage nicht gesehen? Schreit ein Kind dauerhaft? „In diesen Fällen muss der Allgemeine Soziale Dienst oder die Polizei gerufen werden“, sagt Kahla-Lenk.

Wichtige Telefonnummern: Hilfe bei häuslicher Gewalt Wichtige Telefonnummern: Hilfe bei häuslicher Gewalt Betroffene von Häuslicher Gewalt können sich an diese Stellen wenden: Nummer gegen Kummer (Elterntelefon): (0800) 111 0 550, Nummer gegen Kummer (Kinder und Jugendliche): 116 111 Hilfetelefon Sexueller Missbrauch: (0800) 22 55 530, Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (0800) 0116 016. In akuten Fällen können Betroffene die örtliche Polizei unter 110 erreichen. Unter www.kinderschutz-niedersachsen.de sind alle Jugendämter in Städten und Landkreisen aufgelistet.

Präventive Arbeit kann Kinder schützen

Um häuslicher Gewalt vorzubeugen, empfiehlt die Sozialarbeiterin in einen „Brülleimer“ zu schreien, anstatt das Kind verbal zu attackieren. „Manchmal hilft es seinen Frust in einen Wischeimer zu schreien“, sagt Kahla-Lenk. Eine andere Strategie sei die Fünf-Finger-Übung. Dazu eine Hand aufzeichnen und in jeden Finger eine Tätigkeit schreiben, die für Entspannung sorgt, wie zum Beispiel Musik hören oder Singen.

Von Nina Schacht