Wolfsburg

Bei einer Verkehrskontrolle an der Händelstraße kam den Polizeibeamten ein Führerschein verdächtig vor. Zurecht: Bei dem osteuropäischen Dokument handelte es sich um eine Fälschung.

Am frühen Sonntagmorgen um 4.36 Uhr hielten Polizisten auf der Händelstraße einen Touran-Fahrer an. Der 30-Jährige zeigte den Beamten einen osteuropäischen Führerschein vor. „Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass es sich um eine Totalfälschung handelt“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Der Mann durfte nicht weiterfahren, seinen gefälschten Führerschein stellten die Beamten sicher. Damit der Mann nicht doch weiterfuhr, nahmen die Polizisten zudem seinen Fahrzeugschlüssel in amtliche Verwahrung.

