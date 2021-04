Hacker-Angriff auf Wolfsburger Allgemeine Zeitung: Notausgaben am Samstag

Wolfsburg

Ihre Wolfsburger Allgemeine Zeitung kommt heute in ein wenig veränderter Form zu Ihnen. Der Grund ist ein Cyberangriff auf die Computersysteme, die wir zur Herstellung der Zeitung nutzen. Wir arbeiten mit allen Kräften daran, diese Attacke zu überwinden – können Ihnen heute aber leider nicht den am Sonnabend gewohnten Umfang bieten. So entfallen etwa einige Teile, und manche Seiten sehen etwas anders aus als üblich. Wir bitten Sie um Verständnis dafür. Als kleinen Ausgleich halten wir unser gesamtes Nachrichtenangebot im Internet heute kostenfrei für Sie bereit – unter waz-online.de finden Sie alles Wissenswerte aus Wolfsburg, Niedersachsen und der Welt.

Herzliche GrüßeIhr Christoph OppermannChefredakteur

Von Christoph Oppermann