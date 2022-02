Haben Wolfsburger ihr Verhalten wegen der hohen Inzidenzen geändert?

Wolfsburg

Am Montag erreichte die Inzidenz in Wolfsburg ihren bisherigen Höchststand: 1717,5 meldete das Land Niedersachsen am Montag. Mancher Einzelhändler klagt, die Werte würden die Kunden vom Einkaufen abhalten. Wie verhalten sich also die Wolfsburger? Die WAZ hat in der Fußgängerzone nachgefragt.

Bastian Zimmermann (37) aus Wolfsburg-Mitte

„Ich versuche, persönliche Treffen so gut es geht zu reduzieren. Das wird hoffentlich zur Verbesserung der Situation etwas beitragen. Wenn man sich aber anschaut, was in Schulen und Kitas los ist, herrschen da wahrscheinlich weitaus höhere Inzidenzen.“

Quelle: Roland Hermstein

Lutz Ahrens (54) aus Tiergartenbreite

„Auf der Arbeit haben wir jetzt eine andere Büroaufteilung sonst hat sich nicht viel geändert. Ich gehe meinem Alltag genau so nach, wie bereits im Herbst. Allerdings bin ich sehr an zu Hause gebunden, da ich vor kurzem Vater geworden bin.“

Quelle: Roland Hermstein

Erna-Brigitte Sulima (86) aus Rabenberg

„Wir unternehmen viel weniger. Vieles fällt flach, die Treffen mit Freunden sind zum Beispiel ganz wenig geworden. Ich bin heute nur für einen Corona-Test in die Innenstadt gekommen. Meine Geburtstagsfeier haben wir gerade auf Sommer verschoben.“

Quelle: Roland Hermstein

Ralf Sulima (85) aus Rabenberg

„Wo es eben geht, leben wir unseren Alltag normal weiter. Unsere Kinder kommen uns zum Beispiel aus Neustadt, Königslutter oder München noch genau so häufig besuchen wie früher. Ich glaube fest daran, dass es in anderen Bereichen auch wieder besser wird.“

Quelle: Roland Hermstein

Dieter Witschel (80) aus Laagberg

„Ich leiste allen Sicherheitsmaßnahmen folge, vermeide zum Beispiel unnötige Kontakte. Nur das bringt uns dabei weiter, die Inzidenzen zu senken. Ich möchte mich und andere so gut es geht vor dem Coronavirus und seinen Folgen schützen.“

Quelle: Roland Hermstein

