Das „Wolfsburger Haarhaus“ an der Kleiststraße hat einen neuen Besitzer: Bernd (76) und Rita (72) Keller verabschieden sich nach 52 Jahren in den Ruhestand und geben das Zepter an Martin (59) und Claudia (48) Heuchert weiter. Die beiden wollen Friseursalon und Perückengeschäft ganz im Sinne der Gründer weiterführen und übernehmen auch deren beiden Mitarbeiterinnen.

Der frühere Salon Keller ist eines der ältesten Friseurgeschäfte der Stadt. „Ich habe ihn hier 1969 gegründet“, betont Bernd Keller. Übrigens schon damals mit zwei Standbeinen: Friseursalon und Perückengeschäft. „Damals war es üblich, dass man Friseurmeister und Perückenmacher ist“, sagt der 76-Jährige. Wobei er immer gerne mit Zweithaar gearbeitet habe – „ich habe im Theater in der Maske gearbeitet“, schmunzelt er. „Das hat viel Spaß gemacht, wurde aber schlecht bezahlt.“ Also habe er sich mit dem Salon selbstständig gemacht. Damals wie heute als gute Seele und Bürochefin an seiner Seite: Ehefrau Claudia.

Martin Heuchert arbeitet seit Oktober 2019 eng mit Bernd Keller zusammen

Seit Oktober 2019 arbeitet Martin Heuchert mit ihm zusammen. Auch er ist Friseurmeister und war vorher selbstständig. „Ich habe bei Bernd Keller alles übers Zweithaar gelernt.“ Die wichtigste Lektion? „Diskretion.“ Bernd Keller bringt es lächelnd auf den Punkt: „Es gibt Frauen, bei denen wissen weder Mann noch Kinder von der Perücke, sondern nur der Friseur.“ So gebe es beispielsweise Frauen, die schon mit Mitte 30 eine „Männerglatze“ bekämen – und dies im Wortsinne überdecken wollen.

Außerdem gebe es ältere Frauen, die für jüngere Männer attraktiv sein wollen. Aber bei den meisten Menschen habe das Perücke tragen einen wirklich ernsten Hintergrund: eine Chemotherapie während einer Krebsbehandlung. „In dieser Zeit verlieren sie ihre Haare. Wir fertigen für sie Zweithaar an“, erklärt Martin Heuchert. Aus Echthaar. Diese Perücke wird mit Resthaaren so geschickt verknüpft, „dass sie fünf Wochen lang fest auf dem Kopf sitzt“. Duschen, baden, schwimmen inklusive. Und: „Es gibt auch in einigen Fällen die Möglichkeit, einen Haarausfall rückgängig zu machen“, sagt Heuchert. Doch auch dies bedürfe einer intensiven und diskreten Beratung.

Bernd und Rita Keller wollen ihre vier Enkel und ihren Garten genießen

Martin und Claudia Heuchert übernehmen das „Haarhaus Wolfsburg“ offiziell am Ostersamstag, 3. April. Und sie übernehmen zwei erfahrene Kräfte ihres Vorgängers: Sabine Sulfrian und Hilde Wohlfahrt. Und Bernd und Rita Keller? „Wir genießen unseren Garten und unsere vier Enkelkinder“, lacht Bernd Keller. „Damit haben wir auch künftig genug zu tun.“

Von Carsten Bischof