Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule: Schülerin mit Corona infiziert

Westhagen

Eine schlechte und eine gute Nachricht kommen aus der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule in Westhagen: Eine Zehntklässlerin hat sich mit dem Corona-Virus infiziert und befindet sich aktuell mit ihrer Familie in Quarantäne. Aber – und das ist die sehr gute Nachricht: Sie hat anscheinend weder Mitschüler noch Lehrkräfte angesteckt. Der Schulbetrieb geht „normal“ weiter.

„Häusliche Infektion“

Aus einem internen Schreiben der Schule aus der vergangenen Woche geht hervor, dass sich die Schülerin eine „häusliche Infektion“ zugezogen habe. Im Klartext: Sie hat sich in ihrer Familie mit dem Virus angesteckt. Hintergrund: In der vergangenen Woche hatte die Stadt Wolfsburg drei Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – die Zehntklässlerin ist vermutlich eine davon. Offiziell bestätigen will das die Stadt Wolfsburg nicht – „aus Datenschutzgründen“.

Anzeige

Mitschüler umarmt

Die Schülerin war in der vergangenen Woche zwei Tage lang in der Schule und habe die „vorgeschriebenen Abstände und Hygieneregeln missachtet“, heißt es in dem Schreiben weiter. Konkret habe sie Mitschüler „mehrfach umarmt“. Weiter steht dort: „Das hatte zur Folge, dass fünf ihrer Mitschülerinnen nicht an den beiden Abschlussprüfungen (...) teilnehmen konnten.“ Zudem hätten sich sieben Lehrer beim Gesundheitsamt auf Corona testen lassen müssen. Das Ergebnis: Alle getesteten Personen seien infektionsfrei.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Keine weiteren Infektionen

Die Folge: Alle Lehrer sind im Dienst, der Unterricht gehe wie geplant weiter und die Schüler können an den Nachschreibterminen der Abschlussprüfungen teilnehmen. Auch Christiane Groth, Sprecherin der Stadt Wolfsburg, betont: „An der Schule ist kein weiterer Fall bekannt und der Unterrichtsbetrieb erfolgt im vom Land Niedersachsen vorgegebenen Rahmen.“ Die Zeugnisvergabe in einigen Wochen werde durch das Land Niedersachsen geregelt.

Lesen Sie auch

Von Carsten Bischof