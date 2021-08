Gut besucht: Old Merry Tale Jazzband spielt auf der WMG-Bühne

Wolfsburg

Diese Veranstaltungsreihe ist ein Evergreen: Ein Besuch bei „Jazz&More“ von der WMG gehört für Jazz- und Bluesfans in Wolfsburg an den Samstagen im Sommer 2021 quasi zum guten Ton. Am 31. Juli spielte die Traditional Old Merry Tale Jazzband auf der Bühne unter dem Glasdach.

Dass der Sitzbereich fürs Publikum wegen der Corona-Schutzmaßnahmen mit einem Zaun abgesperrt war und nur Geimpfte oder Getestete Zutritt erhielten, schreckte viele Musikfreunde nicht ab. Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG, freute sich über zahlreiche Gäste und dankte den Sponsoren, die den kostenlosen Musikgenuss möglich machen. Obwohl kein Eintritt kassiert wird, gibt’s Bändchen – wegen der Pflicht zur Nachverfolgbarkeit bei einer nachträglich eventuell doch noch festgestellten Infektion.

Sicherheitsmaßnahme: An den Eingängen zum abgezäunten Publikumsbereich vor der Bühne werden Daten erfasst und Bändchen verteilt. Quelle: Boris Baschin

Das letzte Konzert der Reihe für dieses Jahr findet am Samstag, 7. August, von 11 bis 14 Uhr statt. „Das wird wieder gut besucht sein, trotz Ferienzeit“, prognostiziert Hitzschke. Denn: Die Saratoga Seven Jazzband kommt – und die hat in den letzten Jahrzehnten schon die Herzen von zahllosen Fans in der Region erobert.

Von Andrea Müller-Kudelka