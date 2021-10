Wolfsburg

Moin. In dieser Woche hat das Landesparlament darüber beraten, ob in Niedersachsen ein Imkerschein Pflicht werden soll, damit nich jeder Dödel einfach so Bienen halten darf. Da haben sich nämlich die Berufsimker beschwert, daß ihnen durch das wilde Rumgeimkere die Arbeit kaputt gemacht würde. Mag alles sein, aber was sagen dann demnächst die Schweinemäster, denn bislang darf auch jeder Heinz zuhause Schweine in der Wohnung halten. Hunde züchten darf auch jeder, und was dabei rauskommt, kann man sich nach dem Corona-Lockdown in den Tierheimen gerade angucken.

Insgesamt gilt die Regel: Haustiere darf ja jeder, und die Honigbiene ist ein Haustier, aber ähnlich wie die Katze lassen die Besitzer sie frei inne Gegend rumkurven, das ist das Problem.

Alpakas statt Damhirsche

Wildtiere darf man an sich nicht ohne weiteres halten, aber Aquarienfische sind auch Wildtiere was ist damit? Tiger und Löwen sind jedoch generell nich erlaubt, Krokodile weiß ich nicht. Heimische Wildtiere sind auch verboten, z.B. Damhirsche, die haben nur Bestandsschutz, deshalb haben alle heute stattdessen Alpakas.

Die Woche im Rückblick des Landmannes: Günther, der Treckerfahrer, fasst das Geschehen in Kolumnenform zusammen. Quelle: Jörg Kyas

Insgesamt müßte ein allgemeines Tierhaltungsrecht her und nich immer nur an den einzelnen Arten rumgedoktert werden. Wenn jetzt der Imkerschein kommt und Du Deine Bienen abschaffen mußt, dann halte Dir doch stattdessen ein Dromedar oder einen thailändischen Arbeitselefanten, das sind Haustiere, da kann dir keiner was.

Das Wattenmeer is sone Art Schlammwüste mit Muster

Diese Woche kam sie wieder raus, die Liste mit Sehenswürdigkeiten in einem Land, nennt sich Lonely Planet, das is an sich schon der Witz, denn wenn er eins nich is, dieser Plännet, dann lonely, is ja alles voll mit Leute, egal wo du bist. So unter den zehn sehenswürdigsten Sehenswürdigkeiten vonne Bundesrepublik is eine aus Niedersachsen. Nu hör ich schon alle rufen: Is klar Weltkulturerbe Hildesheim oder Leinerückhaltebecken Salzderhelden. Beides falsch geraten, es is das Wattenmeer, also der extrem unbewohnte Teil von Niedersachsen, keine Burg, keine Kirche, kein Niedersachse, wenn man den Wattwurm mal als staatenlos annimmt. Meistens is nich mal Meer im Wattenmeer sondern bloß Modder. Unter allen Landschaftsformen, die es gibt aufe Erde, gehört das Wattenmeer zu den eintönigsten, is sone Art Schlammwüste mit Muster.

Was will uns dieser Reiseführer damit sagen, daß er zig Quadratkilometer moddriges Wasser oder wässrigen Modder für das sehenswürdigste Stück Niedersachen hält. Jetzt nichts gegen das Wattenmeer, is ne dolle Sache, würde es aber auch ohne die kulturelle Leistung des gemeinen Niedersachsen geben. Das heißt also, alles was wir hier in 2000 Jahren aufgebaut haben, is weniger sehenswert als Schlamm so weit das Auge reicht? Vielen Dank auch und ein schönes Herbstwochenende!

Munter bleiben !

Von Dietmar Wischmeyer