Moin. Heute gehts über die größten Plagen des Sommers in Form von Klamotten. Nicht um die, die wir selber tragen, sondern um die von den anderen, die wir uns an denen angucken müssen.

Fangen wir mal ganz unten an, da befindet sich beim Menschen der Fuß und daneben noch einer. Beim männlichen Exemplar stecken beide Quanten in einer Trekkingsandale, gerne auch noch mit zwei Strümpfe dabei. Wenn ohne Socken, dienen die scharfkantigen Riemen von der Expeditionssandalette auch dazu, die Hornhaut von der Hacke abzuschaben. Wenn du also einen Suchhund auf den seine Spur ansetzt, kann der die ohne Probleme verfolgen.

Zwei Schweinerollbraten mit Hammerzehen in lila

Die Frau ihr seine Fußbekleidung nennt sich Riemchensandalette, und darin sehen die Hinterhufe aus wie zwei Schweinerollbraten mit Hammerzehen in lila. Auch nix, auf das man nicht verzichten könnte beim Anblick. Beide Männlein und Weiblein latschen auch gerne in Flipflops rum, das sind Plastikpantinen, die beim Rumlaufen so klingen, als ob bei jedem Schritt ein Frosch totgetrampelt würde. Fast ausgestorben sind die Clogs, Holzklumpen mit Lederüberzug, konnteste sehr schön mit wegknicken und dir die Hufe brechen. Der Nachfolger heißt Crogs, is aus knalligem Plastik und sieht einfach nur noch bekloppt aus.

Wir arbeiten uns langsam am Körper hoch und sind bei den Beinkleidern angelangt und zwar bei Leggins und Jogginghosen. Beide könnten gegensätzlicher nicht sein. Die Leggins sind hauptsächlich am Weibe dran und so eng, daß der Volksmund sagt „Leggins und Kindermund tun Wahrheit kund“. Die Joggingbüx bollert dagegen rund ums männliche Fahrwerk. Man muß regelrecht überlegen, wer von beiden beschissener aussieht. Frauen mit Leggins ahnen zumindest, auf was sie sich da eingelassen haben, und hängen meist ne Riesenstrickjacke oder ein Zweimannzelt um sich rum, damit sich nich jedes Schlüpfergummi durch die Hose abzeichnet. Männern ist es naturgemäß total egal, wie sie aussehen, und die alte Schlabberbüx wird notdürftig mit einem Strick am Hüftknochen festgehalten.

Des Menschen Wille ist seine Beinbekleidung

Wenn man die Insassen von den beiden Horrorhosen fragt, warum sie sich den Schiet antun, dann sagen sie meist: die sind so schnell und praktisch beim Anziehen. Ich sag mal, Hose anziehen dauert bei mir unter ne Minute, wenn ich da jetzt 20 Sekunden spare, weil ich den Hosenstall nich zuknöpfen muß, dafür lauf ich doch nicht den ganzen Tag rum wie ein Asi zum Zichtenautomaten. Aber des Menschen Wille ist seine Beinbekleidung, mach was dran. Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer