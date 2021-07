Günthers Woche – die Treckerfahrer-Kolumne: Schützenkönig im Hauptberuf?

Wolfsburg

Moin. Die Traumberufe in Niedersachsen sind Gleichstellungsbeauftragte und Wolfsberater. Nun können das nich alle werden, ein paar müssen auch noch was richtiges lernen, am besten auch nicht mit Medien. Da könnte man sich zum Beispiel auf klassische niedersächsische Berufe besinnen, die es woanders gar nich oder sehr selten gibt.

Zurzeit suchen Reetdachdecker dringend Nachwuchs. Nu sagst Du, Schilf oben auf die Butze binden, das is doch von vorgestern, anscheinend nich. Genauso isses mit Deichschäfer oder Heidschnucken-Wirt. Nich jede Fläche is durch Mähroboter zu pflegen, außerdem kann man den Mähroboter auch nicht essen. Andere alte Berufe aus Niedersachsen sind kurz vorm Aussterben, sagen wir mal Krabbenpuhler oder Reepschläger. Vielleicht kommen aber neue dazu: Grünkohlsommelier etwa oder Schützenkönig als Hauptberuf.

Omma hat gesagt, sie wolle Zuckerkuchen-Bloggerin werden

Die Berufswelt verändert sich überall sogar in Niedersachsen, bei uns im Dorf gibt’s schon zwei Gülle-Influencer, eine Nitrat-Aktivistin, und unser Omma hat gesagt, sie wolle Zuckerkuchen-Bloggerin werden. Da packste Dich doch annen Kopp, aber der Abdecker, der die toten Schweine abholt, findet keinen Nachfolger, dabei ist das doch ein Beruf mit Zukunft, und seine Ruhe hat man auch. Jetzt macht das noch Brockmeyers Willi. Er sagt immer, er wäre umgekehrter Kurierfahrer in der fleischverarbeitenden Industrie. Auf den Namen kommts eben an, Kadaver-Beauftragter wär auch noch gegangen.

Wir bleiben bei den Berufen, diesmal sind die Vierbeiner aber am Leben. In Bremen werden von einer Firma Suchhunde für Bettwanzen ausgebildet. Gibt’s da soviele oder warum? Der Schritt zu elektronischen Wanzen ist dann nicht mehr weit. In Gefängniszellen versteckte Handys können Hunde jetzt schon erschnüffeln, Drogen sowieso. Corona und Krebs erkennen ist auch kein Problem. Was können Hunde eigentlich nicht? Man sollte sie noch viel mehr einsetzen, z.B. auch in Landes-und Bundesparlamenten, damit sie faule Kompromisse sofort riechen und Laut geben. Hunde können aber noch viel mehr als gut riechen, sie können auch das Verhalten von Menschen sehr gut einschätzen. Als Lügenhund im Gericht oder im Untersuchungssauschuß kriegten sie sofort mit, wenn sagen wir – nur als Beispiel – Olaf Scholz nicht die Wahrheit sagt über seine Verwicklungen mit Wirecard. In jeder Talkshow sollte auch ein speziell ausgebildeter Hund sitzen, der sofort an der Gestik erkennt, wenn einer der Gäste dummes Zeug verbreitet oder die Talk-Mansell blöde Fragen stellt. Könnte sein, daß Will, Illner und Maischberger sofort die Sachen packen müßten und drei Golden Retriever die Talkshows moderieren.

In den USA isses üblich, dass jeder Präsident einen Hund hat, der aufpasst, dass Herrchen nicht durchdreht, nur Trump hatte keinen – da haben wirs wieder. Wie siehts denn hier aus bei Laschet, Scholz und Baerbock? Keiner einen Hund? Die wollen wohl nich ertappt werden, bei dem, was sie so alles versprechen vor der Wahl oder von andern abgepinnt haben.

Munter bleiben !

Von Dietmar Wischmeyer