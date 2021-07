Grüner Auftakt: Kinder pflanzen Saatgut in der Stadtbibliothek

Stadtmitte

Saat von Zuckermais und Stangenbohnen, ein Pflanzenglas, Erde und Wasser – mit diesem Arbeitsmaterial bepflanzten die Kinder bei der Aktion „Gärtnern im Glas“ zahlreiche Pflanzengläser im Lesegarten der Kinderbibliothek. Die Pflanzaktion diente dabei als Auftakt des neuen Angebots einer Saatgutbibliothek in Wolfsburg, die die Stadtbibliothek Hobby-Gärtnern und anderen Pflanzenflüsterern zur Verfügung stellen will. Daneben zielte die Aktion darauf, auch Kinder bereits für das Thema Pflanzenwelt zu begeistern.

Zuerst wählten die Kinder zwischen Zuckermais und Bohnen, dann drückten sie die Saat in die Erde und konnten abschließend ihre Pflanzengläser mit bunten Stickern dekorieren. Wichtige Infos und Tipps gaben Rebecca Minx und Inna Günther von der Stadtbibliothek, damit die Pflanzen bestmöglich wachsen und die Samen am Ende erhalten bleiben: die Saat nicht zu tief in die Erde legen, richtig gießen, Samen wiedergewinnen und richtig verpacken.

Zur Galerie Buddeln, einpflanzen, gießen: Die kleinen Nachwuchsgärtner hatten viel Spaß und legten mit ihrer Aktion den Grundstein für eine Wolfsburger Saatgutbibliothek.

„Dass zwei Sorten zur Auswahl waren, fand ich gut – ich habe beide genommen”, erzählt Mika (10). „Das Pflanzen hat Spaß gemacht. Jetzt muss es wachsen und umgepflanzt werden.“ Auch die Geschwister Sophia (7) und Mariano (5) waren fleißig: „Wir haben Samen ins Glas gemacht und Wasser und Erde. Das finden wir toll.“

Die Samen sollen zu Hause umgepflanzt und zu ausgewachsenen Pflanzen großgezogen werden. Von den Bohnen und Maiskörnern, die dann wachsen, werden wiederum einige getrocknet und zurück in die Stadtbibliothek gebracht, wo eine Saatgutbibliothek entstehen soll. Auch anderes Saatgut von alten Sorten darf gerne beigesteuert werden. Das gespendete Saatgut sollte trocken, sortenrein und nicht genverändert sein. „Ab September sammeln wir die Saatgut und stellen im nächsten Schritt dann Tüten mit Saatgut wieder für andere Pflanz-Interessierte zur Verfügung“, erklärt Inna Günther. „Mit der Saatgutbibliothek unterstützen wir die Pflanzenwelt unserer Stadt und machen auf Nachhaltigkeit und Regionalität aufmerksam.“

Von Michèle Joppe