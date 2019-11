Grünen-MdL: „Mikroplastik-Zusätze sind vermeidbar“

Gifhorn

Imke Byl ist Landtagsabgeordnete ( Bündnis 90/Die Grünen) und gebürtige Gifhornerin. Seit sie im Landtag sitzt, beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Mikroplastik.

Gibt es aktuell im Landtag Bestrebungen, Grenzwerte für Mikroplastik in Gewässern und Böden und entsprechende Verordnungen mit der Folge einer neuen Klärstufe einzuführen?

Die Bestrebungen für Mikroplastik-Grenzwerte gibt es, und zwar von uns. Unser Antrag zum Thema Plastik wurde leider durch die GroKo-Mehrheit im Umweltausschuss abgelehnt. Voraussichtlich im November-Plenum wird die Endberatung in der Landtagssitzung stattfinden, hier wird das Ergebnis das gleiche sein.

Sind Sie der Ansicht, dass ein Verbot von Mikroplastik in Produkten wie Zahnpasta und Duschgels auch tatsächlich zur Reduktion dessen in Gewässern führen kann?

Ja, denn diese Mikroplastik-Zusätze sind in der Produktion vermeidbar. Damit ist das Problem von Mikroplastik im Abwasser nicht gelöst, aber es wäre ein wichtiger, erster Schritt. Auch Italien, die USA, Kanada, Neuseeland und Schweden haben bewusste Zusätze von Mikroplastik bereits verboten.

Halten Sie andere Quellen wie Reifenabrieb und Kunstfasern in Kleidung und anderen Produkten für bedeutender im Kampf gegen Mikroplastik?

Basierend auf Studien aus Schweden und Dänemark hat das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Quellen für Mikroplastik-Einträge in die Umwelt untersucht. Demnach liegt Reifenabrieb auf Platz eins (1 031 g/Kopf/Jahr), Transport- und Produktionsverluste auf zwei (450 g/Kopf/Jahr), an dritter Stelle liegen Kunstrasenplätze (249 g/Kopf/Jahr). Autoreifen sind aktuell schwerer zu ersetzen als Mikroplastik im Duschgel, das ist klar. Auch für das Auswaschen von Kunstfasern in der Waschmaschine kenne ich bislang keine „einfache Lösung“. Wichtig ist aber, dass hier aktuell auch von der EU Druck kommt.

Von Yvonne Droste