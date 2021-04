Grünen-Kanzlerkandidatin Annelena Baerbock: Die Reaktionen aus Wolfsburg

Wolfsburg

Die Freude ist speziell bei den Frauen der Grünen in Wolfsburg riesig: „Sie war meine Wunschkandidatin“, jubelt Katrin Weidmann, einziges weibliches Mitglied der Fraktion im Stadtrat, nach der Bekanntgabe, dass Annalena Baerbock im September Kanzlerin werden will. Ex-Verdi-Chef Frank Bsirske, der als Bundestags-Kandidat für die Grünen im Kreis Helmstedt-Wolfsburg an den Start geht, findet ebenfalls, es sei eine gute Wahl. Er kenne die 40-Jährige aus vielen Begegnungen persönlich.

„Sie steht für einen Politikwechsel“

„Sie hat das Zeug dazu!“, betont Frank Bsirske und zählt in Windeseile zahlreiche Talente der Frau auf, die seine Chefin werden könnte, falls beide mit dem erhofften Erfolg im September in den Bundestag einziehen. Intelligenz, Führungsstärke und Teamfähigkeit bescheinigt Bsirske Annalena Baerbock. Ein besonderes Talent der Volkswissenschaftlerin sei, dass sie sich „beeindruckend schnell“ in neue Themen einarbeiten könne. Bsirske ist optimistisch, dass das auch viele Wähler und Wählerinnen das so sehen. „Sie steht für einen Politikwechsel“, sagt er, „mal gucken, was daraus wird...“

Elke Braun, Sprecherin des Kreisverbandes: „Sie hat das Zeug dazu!“ Quelle: Britta Schulze

„Großen Respekt“ zollt Elke Braun, gemeinsam mit Axel Bosse Sprecherin des Kreisverbands, der Entscheidung, die Baerbock und deren Doppelspitzen-Partner Robert Habeck in aller Stille über die Bühne gebracht haben. „Seitdem ich die Grünen wähle, besteht nun zum ersten Mal die Chance, gerade mit einer Kanzlerin Annalena Baerbock, dass unsere Forderungen zum Klimaschutz, zur Energie- und Verkehrswende endlich umgesetzt werden können“, hofft Braun, die der Kandidatin dafür bei allen notwendigen Kompromissen schon jetzt Durchsetzungskraft und Durchhaltewillen wünscht.

Fehlende Regierungserfahrung? Kein Problem

Axel Bosse ist „sehr glücklich, dass die beiden nicht so ein Drama abliefern wie die Union es gerade tut“. Ob er sich unter diesen Umständen eine schwarz-grüne Koalition im Bund vorstellen könnte, was er vor gut einem Jahr noch als durchaus realistische Option eingeschätzt hatte, weiß er im Moment nicht so genau. „Die CDU/CSU muss bald zeigen, wofür sie stehen will“, meint er. Dass Annalena Baerbock bisher keine Regierungserfahrung auf Landesebene hat, sei dagegen kein Problem, „wenn man eine gute Mannschaft hat“.

Grünen-Vorstandsmitglied Katharina Rosch sieht das ähnlich. „Ich glaube, dass Frauen diese Aufgabe sehr gut erfüllen können. Vielleicht, weil wir integrativer sind und auch mehr Demut vor dem Amt zeigen.“ Das zumindest würde sie persönlich der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel bescheinigen, auch wenn sie diese nie selbst gewählt habe. „Aber sie hat sich im Gegensatz zu Helmut Kohl als lernfähig erwiesen, nicht zuletzt bei dem Ausstieg aus der Atomkraft“, so Rosch.

Und Fraktionsvorsitzender Frank Richter ist ebenfalls glücklich über Baerbocks Kandidatur: „Mit ihrer geradlinigen, klaren und transparenten Art werden wir in eine starke, veränderte Zukunft gehen“, kommentiert er. Mit einer grünen Kanzlerin hätte Deutschland auch mit Blick auf ökologische Landwirtschaft und Tierwohl eine starke Stimme in Europa, meint er.

Von Andrea Müller-Kudelka