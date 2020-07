Großrazzia gegen Mafia-Clan: Mann in Wolfsburg gefasst

Wolfsburg

Bei einer Großrazzia gegen einen Mafia-Clan haben Ermittler in Sizilien und Deutschland 46 Verdächtige festgenommen. Das berichteten die Justizbehörden in Caltanissetta auf Sizilien am Mittwoch. Auch ein Mann in Wolfsburg wurde in Zusammenhang mit den Ermittlungen festgenommen.

Geführt unter anderem von der Polizei der sizilianischen Stadt Enna habe es Festnahmen in Barrafranca, Pietraperzia, Catania und Palermo gegeben, hieß es. Außerdem sei ein Mann mit Unterstützung von Europol und des deutschen Bundeskriminalamtes in Wolfsburg gefasst worden. Den Verdächtigen wird außer der Mafia-Zugehörigkeit auch etwa Drogenhandel, Erpressung und Waffenbesitz vorgeworfen.

Anzeige

Ermittlungen im Zusammenhang mit Verbrechen der Cosa Nostra auf Sizilien

Die aktuellen Ermittlungen liefen seit 2018, berichteten die Ermittler. Im Zentrum stünden mutmaßlich kriminelle Aktivitäten der Familie Bevilacqua, die seit Jahrzehnten im Zusammenhang mit Verbrechen der Cosa Nostra auf Sizilien bekannt ist

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Razzia wurde unter dem Namen „Operation ULTRA“ von der italienischen der Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) durchgeführt. Die Polizeieinheit ist für Organisierte Kriminalität zuständig. Das teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen auf WAZ-Anfrage mit. Das LKA habe dabei im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens unterstützt..

Von Nina Schacht