Großkontrolle: Polizei macht Jagd auf Einbrecher

Wolfsburg

Mit einer Großkontrolle in der Region Wolfsburg hat die Polizei am Dienstag Jagd auf Einbrecher gemacht. 75 Beamte von Polizei und Zoll kontrollierten ab dem Mittag zahlreiche Autofahrer. Ziel der Aktion war es, Hinweise über Wohnungseinbrüche zu erlangen.

Die Polizei richtete insgesamt acht Kontrollstellen ein, in Wolfsburg an der B 188 in der Nähe der „Bananenbrücke“ und auf einem Parkplatz zwischen Vorsfelde und Danndorf. Außerdem gab es Kontrollen unter anderem zwischen Lehre und Wendhausen sowie mobile Streifen in zivilen Fahrzeugen. Die Ergebnisse der Großkontrolle, die sich auf das gesamte Gebiet der Polizeidirektion Braunschweig erstreckte, sollen am Mittwoch präsentiert werden.

75 Beamte waren am Dienstag im Einsatz und kontrollierten zahlreiche Autofahrer in Wolfsburg und der Region. Die Polizei kündigt an, den Kontrolldruck hochzuhalten.

„Mit Glück haben wir auch Festnahmen“, sagte Wolfsburgs Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Grundsätzlich versprachen sich die Ermittler aber vor allem Erkenntnisse über das Vorgehen der Kriminellen. „Wir registrieren, dass die Professionalität der Täter und Banden steigt. Immer häufiger sind reisende Tätergruppen – oft mit internationalem Bezug – für Einbrüche verantwortlich“, so Claus. Sie nutzten Autobahnen und Bundesstraßen zur schnellen An- und Abreise. Deshalb setzte man bei den Kontrollen auch auf einschlägige Verbindungsrouten im Bereich der Polizeiinspektion.

Beamte suchten nach Hinweisen auf Einbruchskriminalität

Bei der Kontrollstelle an der Bundesstraße 188 zog die Polizei von 12.45 bis 16 Uhr Dutzende Autofahrer aus dem Verkehr. Bei Verdachtsfällen durchsuchten die Beamten die Fahrzeuge nach möglichen Hinweisen auf Einbruchskriminalität – etwa auf einschlägiges Werkzeug wie Brecheisen. Ergänzend überprüften die Beamten des Zoll vornehmlich die Fahrer von gewerblich genutzten Fahrzeugen auf Verstöße bei Arbeitserlaubnissen oder Einfuhrbestimmungen.

„Wir schauen vor allem auf ausländische Fahrzeuge, Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen und von Leihfirmen“, erklärte Polizeihauptkommissarin Ramona Deuter, die den Einsatz an der Kontrollstelle „Bananenbrücke“ leitete. Darauf allein können sich die Beamten allerdings nicht verlassen, vielmehr sei das „Fingerspitzengefühl der Kollegen“ erforderlich, wie Claus betonte. Das zeige ein Beispiel aus dem vergangenen Winter: Im Rahmen einer Großkontrolle kamen die Beamteneiner Einbrecherbande albanischer Herkunft auf die Spur. Die Täter hatten einen Wohnsitz in der Region, waren mit einem Auto mit Wolfsburger Kennzeichen unterwegs und verübten Taten in Bayern.

Weniger Einbrüche bei steigender Aufklärungsqoute

Einbrüche haben vor allem in der dunklen Jahreszeit wieder Hochkonjunktur. Die Fallzahlen in Wolfsburg seien aber rückläufig, betonte Claus. „Diese positive Tendenz hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt bei gleichzeitig steigender Aufklärungsquote“, erläuterte der Polizeisprecher. Konkrete Zahlen wird die Polizei erst im Frühjahr mit der jährlichen Kriminalstatistik vorlegen. Claus sprach aber von einem „Rückgang im zweistelligen Prozentbereich“.

Diesen Erfolg führt die Polizei einerseits auf präventive Maßnahmen wie die Einbruchsberatung für Bürger zurück. Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an Fenstern und Türen schreckten viele Täter ab. Andererseits zeigten auch die Ermittlungsbemühungen und Kontrollen ihre Wirkung. Nach einem sprunghaften Anstieg der Einbruchszahlen in Wolfsburg im Jahr 2015 von 200 auf 301 Fälle hatte die Polizei eine spezielle Ermittlungsgruppe gegründet. Seitdem sank die Zahl der Einbrüche auf 288 im Jahr 2017 und 249 im Jahr 2018.„Wir werden die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre fortsetzen. Es gilt, das Kontrollniveau hochzuhalten“, so Claus.

Von Florian Heintz