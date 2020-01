Großartige Aufführung vom „Phantom der Oper“ im CongressPark

Innenstadt

Die Macht der Musik zeigt sich in dem Musical „Das Phantom der Oper“. Das Ensemble, rund um die beiden Musical-Legenden Deborah Sasson und Uwe Kröger begeisterte am Samstagabend im fast ausverkauften CongressPark.

Das eingespielte Team schaffte es, mit grandiosen Stimmen und fantastisch inszenierter Livemusik die Kultgeschichte, rund um die Liebe zwischen Sängerin Christine Daeé und Baron Raoul Comte de Chagny und den Manipulationsversuchen des Phantoms, herüberzubringen – und so die Emotionen der Zuschauer in vielerlei Hinsicht anzuregen.

Es gab Gänsehaut bei gruseliger Atmosphäre auf dem Friedhof oder in den Katakomben von Paris oder den ein oder anderen Lacher bei den vielzähligen Diskussionen der beiden Operndirektoren Moncharmin und Richard. Auch die tänzerische Leistung ließ keineswegs zu wünschen übrig. Mit wunderschönen Paartänzen und perfekten Gruppenchoreographien schafften es die Künstler, wirklich alle Zuschauer zu begeistern.

Eindrucksvolle Bühnentechnik mit Projektionen

Doch nicht nur das 56-köpfige Ensemble trug zum Erfolg bei: Die eindrucksvolle Bühnentechnik mit Projektionen auf den Vorhängen ermöglichten schnelle und einfache Ortswechsel oder Zeitsprünge. Die verwendeten Videos wurden übrigens von dem Illusionisten produziert, der auch schon David Copperfield bei den Auftritten unterstützte.

Das die beiden Hauptdarsteller ihre Rolle zurecht hatten zeigte sich extrem stark bei Deborah Sassons Auftritt in der Rolle der Carmen. Dabei zeigte sich ihr volles „Opernpotenzial“ und gab, sowohl Zuschauern, als auch ihren Kollegen einen Gänsehaut-Moment.

Angelehnt an die Originalfassung des Romans

Das Besondere an der Version von „ Phantom der Oper“, die im CongressPark zu sehen war: Sie orientiert sich stark an der originalen Romanversion von Gaston Alfred Louis Leroux aus dem Jahre 1910. Damit weicht sie von der bekannten Musical-Version von Andrew Lloyd Webbers ab.

In der Pause hatten einige glückliche Gewinner die Chance, Darsteller persönlich zu treffen und zu sprechen. Bei diesem „Meet and Greet“ berichtete Phantom-Darsteller Uwe Kröger über seinen Werdegang als Schauspieler, Regisseur und Musicalsänger – und worauf es als Darsteller ankommt. „Es ist wichtig, eine Rolle zu spüren. Nur so wirkt es authentisch.“, erklärte Kröger, der schon in zig Musicals in Deutschland mitspielte und sogar den Hollywoodfilm von 2004 synchronisierte.

„Set ist in wenigen Minuten aufgebaut“

Auch das Produktionsteam von „3for1 Concerts“ stellte sich den begeisterten und Fans und gab Hintergrundwissen heraus: „Die Besonderheit unserer Show ist es, dass wir das gesamte Set in wenigen Minuten aufbauen können und sogar bald nach China gehen.“

Von Finn Kahrens