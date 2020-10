Eine Grippeschutzimpfung soll Risikopatienten in Corona-Zeiten vor Überlastung schützen, doch in ersten Praxen in Wolfsburg sind die Influenza-Impfdosen aufgebraucht. Dazu kommt ein hoher Aufwand für die Corona-Tests. Die Wiedereinführung einer Sonderregelung soll etwas Entlastung bringen.