Wolfsburg

Ein 41-jähriger Wolfsburg befuhr am Freitagabend gegen 22.30 Uhr die Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben. Er wollte nach links in die Grauhorststraße abbiegen. Dabei kam er im Einmündungsbereich von der Fahrbahn ab, rutschte über den angrenzenden Fuß- und Radweg und prallte gegen einen Ampelmast.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass beide Frontairbags des Golf auslösten. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum eingeliefert. Am Golf entstand Totalschaden in Höhe von 9000 Euro. Beim Fahrer ergaben sich keine Hinweise auf Drogen- oder Alkoholeinfluss. Die Polizei Wolfsburg nimm als Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit an. Die Ermittlungen dauern an. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

