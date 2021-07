Wolfsburg

Es dürfte eine Sippe von mindestens 60 Federtieren gewesen sein, die in einzelnen Pulks die vielbefahrene Straße kreuzten und dabei im offensichtlich schnell fließenden Berufsverkehr für abrupte Bremsmanöver sorgten. Vermutlich hatten die Tiere den Tag auf den Allerwiesen in Höhe des Schlosses verbracht, um dann aus unerfindlichen Gründen am Abend gemeinsam Richtung Skaterbahn zu wechseln.

Die hier sechsspurige Fahrbahn allerdings bedeutete für die arglosen, teilweise verängstigten Tiere zwischenzeitlich erhebliche Gefahren, weil immer wieder einzelne Autofahrer versuchten, freibleibende Lücken zwischen den Gänsegruppen zu nutzen, zu hupen, um dann mit hoher Geschwindigkeit zu passieren.

Glücklicherweise blieben andere Verkehrsteilnehmer in sicherer Entfernung stehen, ignorierten Hupkonzerte von Nachfolgern und warteten geduldig ab, bis nach geraumer Zeit auch die letzten noch zögerlichen Federtiere watschelnd die gefährliche Passage gemeistert hatten. Was die vermutlich überwiegend unerfahrenen jungen Graugänse allerdings zwischen Skaterbahn und Oebisfelder Straße an Leckereien in Büschen zu finden glaubten, blieb ein Rätsel.

Man kann nur hoffen, dass sie nicht später den Heimweg wieder über die sechsspurige Bundesstraße Richtung Schloss antraten. Bei schlechterer Sicht oder ungünstigen Lichtverhältnissen kann es hier durchaus zu tödlichen Kollisionen kommen.

Von Burkhard Heuer