Wer in diesen Tagen bei extremen Temperaturen am Allersee ins Wasser springt, dem ist es womöglich aufgefallen: Die Graugänse sind (fast) weg. Und auch am Schillerteich sucht man die Vögel vergeblich. Im Mai und Juni hielten sich mehr als 1100 Vögel in der VW-Stadt auf. Zurückgeblieben sind etwas mehr als 100 Vögel, davon eine Gänsefamilie am Schillerteich und vier Gänsefamilien am Neuen Teich. Ein Forscherteam hatte 53 Graugänse beringt.

„Viele Graugänse sind weitergezogen. Wolfsburg haben sie zur Mauser genutzt. Küken haben wir- zumindest am Schillerteich – verhältnismäßig wenige gefunden,“ sagt Dr. Helmut Kruckenbersg, der die Tiere erforscht. Weshalb die Graugänse ausgerechnet nach Wolfsburg kommen? Scheinbar fühlen sie sich hier sicher. Doch wo leben nun die Vögel, wenn nicht mehr in Wolfsburg?

Viele Graugänse in Wolfsburg waren nur „Besucher“

„Einige werden in Richtung Osten geflogen sein“, sagt Kruckenberg, wohl in Richtung Gifhorn. Möglich seien auch weiter entfernte Gebiete in Hessen oder Bayern, sogar Österreich oder die Niederlande kommen in Betracht. In Wolfsburg machten scheinbar einheimische als auch durchziehende Graugänse einen Zwischenstopp- für etwa vier Wochen waren sie als „Besucher“ in der VW-Stadt unterwegs. Auch auf dem Berliner Ring liefen sie umher, ein Gänsezaun sollte die Tiere davon abhalten. „Aber die Tiere haben viel Zeit und es war sehr trocken. Die Vögel waren auf der Suche nach Futter. Deswegen suchten sie Möglichkeiten durch den Zaun zu schlüpfen“, sagt Kruckenberg.

Graugans-Population ist entlang der Aller relativ hoch

Mancher Badegast, Autofahrer oder Spaziergänger war verärgert über die Graugänse in Wolfsburg. Dabei gab es in den siebziger Jahren nur noch vereinzelte Bestände. Vielerorts waren sie gar ausgestorben: „Man begann in Braunschweig Gänse auszusetzen, die Population hat dann zugenommen“, berichtet Dr. Egbert Strauß, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Tierärztlichen Hochschule Hannover und zuständig für die Zählung von Wildtieren in Niedersachsen.

Vor allem entlang der Aller fühlen sich die Tiere wohl: In Wolfsburg erfassten die Wissenschaftler zwei Brutpaare pro 100 Hektar. „Das ist schon verhältnismäßig viel“, sagt Strauß. Für Badegäste und auch für die Landwirte seien Gänse in großen Scharren ein Grund zur Beschwerde. Auf den Feldern fressen die Vögel die Wintersaat und Badegäste ärgern sich über den Kot.

Starker Regen entfernte den Kot der Tiere auf den Grasflächen

Und wie sieht es auf den Grünflächen in Wolfsburg aus? „Verschmutzte Grasflächen werden nur gereinigt, wenn parallel zur Brutzeit der Graugänse Veranstaltungen auf den Flächen stattfinden sollen und der Kot nicht vorher durch Regen aufgelöst wurde. In diesem Jahr bestand kein Bedarf, weil es wegen Corona keine Veranstaltungen gab und außerdem der Kot durch starken Regen aufgelöst wurde“, so Stadtsprecherin Christiane Groth. Fraßschäden seien ebenfalls nicht entstanden.

Im kommenden Jahr werden Vögel weiter erforscht

So ist es im Moment ruhig geworden – kaum Geschnatter am Schillerteich und am Allersee. Doch die Gänse kommen wieder. Im nächsten Jahr geht dann auch das Forschungsprojekt weiter. Dann möchten Kruckenberg und sein Team die Tiere in Wolfsburg wieder unter die Lupe nehmen.

