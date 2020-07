Graugänse am Schillerteich: Stadt zieht erste Bilanz zum neuen Zaun

Wolfsburg

Hat der Zaun am Schillerteich die Graugänse davon abgehalten, auf den Berliner Ring zu laufen? Die Stadt zieht eine erste Bilanz zum Gänsezaun, den sie im Juni aufstellte. Die wichtigste Nachricht: Die Verwaltung kündigt bereits an, dass der Zaun im nächsten Jahr wieder zum Einsatz kommen soll.

Der engmaschige Geflügelzaun habe nicht gänzlich verhindern können, dass Graugänse auf die Fahrbahn am Berliner Ring laufen, heißt es aus der Verwaltung. „Jedoch verringerte sich die Anzahl der Gänse, die den Straßenverkehr behinderten, erheblich“, sagt Stadtsprecherin Christiane Groth. Damit habe der Zaun einen Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet.

Stadt will Zaun bald abbauen

Da mit dem Ende der Mauser – dem Wechsel des Federkleids – die Anzahl der Gänse am Schillerteich bereits deutlich zurückgegangen ist, plant die Stadt den Zaun in „absehbarer Zeit“ abzubauen. „Ein konkreter Termin steht hierfür noch nicht fest“, teilt Groth mit. Anschließend will die Verwaltung den Zaun einlagern und ihn im kommenden Jahr „unter Berücksichtigung der in diesem Jahr gemachten Erfahrungen“ wieder aufstellen.

Von Melanie Köster